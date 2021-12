Mangiare frutta e verdura, si sa, fa benissimo sotto molteplici punti di vista. Ma se oltre che sotto forma di alimenti si potesse godere degli innumerevoli benefici di questi cibi anche semplicemente bevendoli? Parliamo dell’acqua detox, un’acqua aromatizzata grazie a un sapiente mix di frutta e verdura che sono lasciati in infusione per qualche tempo e che sprigionano tutte le loro peculiarità in una bevanda dal sapore unico e dalle proprietà benefiche.

Ma perché detox? Semplicemente perché la loro funzione più importante è proprio quella di aiutare il corpo a depurarsi, eliminando eventuali tossine accumulate, e permettendogli di funzionare correttamente e favorendone il naturale benessere. Ma vediamo meglio di cosa si tratta e come preparare delle ottime acque detox direttamente a casa.

Acqua detox: cos’è?

Quando si parla di acqua detox, ci si riferisce a una particolare tipologia di acqua aromatizzata grazie alla frutta e alla verdura contenuta. Un centrifugato detox, quindi? Non esattamente, anche se in entrambi i casi vengono “sfruttate” le proprietà dei vegetali per il benessere del corpo.

Nello specifico, infatti, l’acqua detox non è altro che dell’acqua minerale (benissimo anche quella del rubinetto o quella frizzante se si preferisce come gusto, basta che non sia troppo calcarea) a cui sono aggiunti diversi ingredienti tra cui frutta, verdura e spezie, sapientemente mixati tra loro e lasciati in infusione per alcune ore. L’alimento è lasciato intero con la sua buccia perché ricca di proprietà e benefici per l’organismo e, per questo, è bene assicurarsi che non sia trattato.

Questa bevanda, nonostante si possa consumare in ogni momento della giornata, sia come dissetante al posto dell’acqua tradizionale, sia come aggiunta alla normale dose di acqua giornaliera come una tisana, ha il suo massimo benefico se bevuta al mattino e possibilmente a stomaco vuoto. Ma quali sono questi benefici dell’acqua detox?

I benefici dell’acqua detox

Oltre alla possibilità di bere di più, con maggior piacere e senza obbligarsi (e come detto più volte bere tanto fa benissimo alla salute ed è un elemento di base per un corretto stile di vita), di soddisfare il palato e di fare un pieno di energia e di vitamine, tra i maggiori benefici dell’acqua detox ci sono indubbiamente:

la capacità di depurare l’organismo dalle tossine accumulate;

la potente azione drenante e remineralizzante;

una maggior idratazione del corpo;

il miglioramento dell’aspetto e della salute della pelle;

la riduzione della ritenzione idrica e della cellulite;

l’azione sgonfiante e la conseguente perdita di peso.

Acqua detox: i migliori ingredienti

Come per ogni azione che si vuole svolgere sul proprio corpo, infatti, anche nel caso dell’acqua detox ci sono ingredienti più appropriati e/o efficaci da utilizzare, ognuno con le sue proprietà e caratteristiche utili al benessere dell’organismo.

Se lo scopo è quello di depurarsi, per esempio, tra gli ingredienti più appropriati da utilizzare ci sono:

limone;

arance;

mele;

cetrioli;

pesche;

kiwi;

menta;

mirtilli;

barbabietola;

carciofi;

lamponi;

more;

zenzero.

Tutti quelli elencati sono alimenti in grado di depurare il corpo aiutandolo a liberarsi dall’accumulo di scorie e tossine. E se lo scopo, invece, è quello di drenare i liquidi in eccesso e favorire il dimagrimento? In questo caso tra gli alimenti migliori per la composizione dell’acqua detox ci sono:

Ecco, allora, qualche esempio per preparare un’acqua detox buonissima e salutare, perfetta da aggiungere a una dieta detox o per sostituire le classiche tisane dimagranti e/o drenanti.

5 ricette per acqua detox drenante

L’acqua detox si può preparare molto semplicemente a casa e, per ottenere una bevanda buona e salutare, basterà mixare tra loro ingredienti e gusti. Nel caso si voglia agire sul corpo con un effetto drenante, per esempio, ecco alcune ricette da provare subito.

Acqua detox zenzero e limone

Un classico del benessere, la combinazione tra limone e zenzero è perfetta per disintossicante e rinvigorire il metabolismo. Ma, al tempo stesso, aiuta a favorire la digestione e agisce come antisettico naturale.

Acqua mango e ananas

L’ananas è un alimento ricco di bromelina, un enzima dal forte potere antinfiammatorio che, in aggiunta al mango, è in grado di favorire la digestione e sgonfiare la pancia. Il tocco in più? Una spruzzata di limone.

Cetriolo e limone

Un altro mix perfetto per drenare i liquidi in eccesso è quello tra limone e cetriolo. Un’acqua detox super fresca, idratante e che favorisce l’eliminazione di scorie e tossine.

Acqua detox pompelmo e rosmarino

Per questa acqua detox basta unire tra loro una fetta di pompelmo (che aiuta a depurare il fegato, proteggere lo stomaco e smaltire i grassi) a due rametti di rosmarino; in questo modo otterrete una bevanda dal gusto piacevolissimo e dalla proprietà drenanti e purificanti. Ottimo anche il mix pompelmo e menta, utilissimo per digerire.

Arancia e mirtilli

L’unione dei mirtilli, ricchi di flavonoidi e ottimi per favorire la circolazione e l’arancia, dal grande effetto drenante e disintossicante, danno vita a un’acqua detox buonissima e dal forte effetto antiossidante. Si tratta di una variante dall’ottimo sapore e dalla innumerevoli proprietà.

5 ricette per acqua detox dimagrante

L’obiettivo è quello di dimagrire e sgonfiare l’organismo dagli eccessi accumulati? Oltre alla già citata acqua al limone e zenzero (perfetta anche per favorire il dimagrimento), ecco qualche consiglio per delle acque detox efficacissime e semplici da preparare.

Curcuma e pepe

Questi due ingredienti (un quarto di cucchiaino di curcuma e un pizzico di pepe) si possono aggiungere all’acqua e limone per agire in modo mirato sul metabolismo e tenere sotto controllo il senso di fame.

Limone e cannella o prezzemolo

Il limone si sposa veramente con tutto: abbinandolo alla cannella, per esempio, si ottiene un’acqua detox brucia grassi e regola zuccheri, un grande aiuto per perdere peso. Con il prezzemolo, invece, il limone agisce per favorire la digestione e il drenaggio dei liquidi.

Acqua detox limone e tè verde

Ottimo mix per tenere a bada il senso di fame, favorire la perdita di peso (oltre ad avere un potente effetto antiossidante), il limone insieme al tè verde sono davvero una bomba di benessere da sorseggiare nel corso della giornata.

Semi di chia

Ebbene sì, anche i semi possono essere usati per preparare delle ottime acque detox. In particolare i semi di chia sono molto ricchi di principi nutritivi, perfetti quindi per delle acque anti senso di fame e che permettono, insieme al limone, di depurarsi e perdere peso. I semi vanno lasciati in acqua per circa un’ora prima di aggiungere il limone.

Semi di lino

Infine, sempre parlando di semi, quelli di lino, in aggiunta al limone, sono perfetti per favorire la digestione, abbassare i livelli di zuccheri nel sangue, tenere a bada il colesterolo e svolgere un effetto lassativo. Infine, è utile per eliminare le scorie dal corpo.

Che dire, le possibilità di preparare un’ottima acqua detox e godere di ogni suo beneficio sono davvero molte. Non resta che scegliere gli ingredienti che si preferiscono e fare il pieno di benessere, in modo semplice e gustoso.