Dieta proteica per perdere peso: cosa mangiare ed esempio di menu

La dieta proteica per perdere peso può essere la giusta opzione se non ci sono controindicazioni per la salute, se si pratica molta palestra o se si vuole dimagrire senza troppi sacrifici: ecco cosa mangiare e un esempio di menu per iniziare questa dieta dimagrante.

Le proteine, infatti, permettono di aumentare il metabolismo, di diminuire il senso di fame, di costruire i muscoli e proteggerli da un calo della massa. Tuttavia è importante sapere che una dieta ricca di proteine e povera di altri elementi essenziali come i carboidrati non è salutare.

Prima di intraprendere una dieta proteica è fondamentale chiedere consiglio al medico e rivolgersi a un dietologo o a un nutrizionista se bisogna perdere molto peso. Questo regime non può essere protratto a lungo e, per assicurarsi un dimagrimento duraturo e un benessere complessivo, è opportuno piuttosto guardare a una dieta ipocalorica sì, ma equilibrata e completa, sullo schema della dieta mediterranea.

Ecco, a puro scopo informativo, quello che c’è da sapere sulla dieta proteica.

Dieta proteica per perdere peso: cosa mangiare

Con la natura restrittiva della dieta proteica, è facile selezionare i cibi consentiti. Oltre a barrette proteiche e zuppe di legumi, è possibile scegliere le proteine tra:

salmone;

pollo;

manzo;

maiale;

tacchino;

uova;

tofu.

Le verdure da inserire nell’alimentazione durante questo regime sono:

asparago;

zucchine;

erba medica;

cavolo;

porri;

rabarbaro;

zucca.

Sono consentite a volontà porzioni di:

lattuga;

sedano;

funghi;

spinaci;

radicchio;

indivia;

ravanelli.

Il cibo può essere condito con un pizzico di sale e due cucchiaini di olio d’oliva ed è consigliabile bere molta acqua, circa 2 litri al giorno.

Alimenti da evitare

Poiché la dieta proteica mira a regolare i macronutrienti per la perdita di peso, consiglia una riduzione dei carboidrati, da scegliere tra le proposte integrali e ai cereali, e della frutta e delle verdure ad alto contenuto di amido come patate, mais, dei prodotti lattiero-caseari.

Non possiamo che sottolineare quanto una dieta low-carb possa essere dannosa a lungo andare per il fisico e la salute: i carboidrati vanno mangiati con moderazione e scelti con attenzione, ma non banditi.

Neanche a dirlo, non sono consentiti alcolici e dolci.

Esempio di menu della dieta dimagrante proteica

Ecco un esempio di menu giornaliero della dieta proteica.