Il ciclo Purché finisca bene torna su RaiUno con la sua quinta stagione: si tratta di una serie di film che raccontano storie di vita quotidiana, mettendo al centro i suoi pregi e i suoi difetti, sempre con i toni della commedia. Il 12 ottobre si riparte con Digitare il codice segreto, pellicola diretta da Fabrizio Costa, con Neri Marcorè.

Il protagonista è lo psicologo Alberico Ferretti (Neri Marcorè), autore del best seller Digitare il codice segreto, un manuale per curare il vizio dell’avarizia. Quello che nessuno sa, però, è che lui stesso è bugiardo ed è, soprattutto, tirchio. Ormai diventato famoso, diventa per lui sempre più difficile nascondere la sua menzogna, perché ogni suo passo falso potrebbe rivelare la verità.

Per questo si rifugia in casa della Contessa Vannini (Paola Minaccioni), approfittando della sua ospitalità (senza, ovviamente, sborsare un centesimo), in cerca dell’ispirazione per il suo prossimo libro. Qui però si innamora di Beatrice (Valeria Bilello), una madre single che è appena riuscita a lasciare il marito ludopatico. La donna pensa di potersi fidare di lui, dopo la disastrosa fine del suo matrimonio: questo amore inaspettato porterà Alberico a chiedersi per quanto ancora dovrà portare avanti la sua montatura.

Guido (Gabriele Cirilli), manager dello psicologo, arriva in suo soccorso. Ferretti è infatti preoccupato che i sentimenti che prova per Beatrice possano distruggere tutte le sue bugie, facendogli perdere la fama che si è costruito. Per questo, l’amico lo convince a contattare l’ex marito della donna, per aiutarlo a riconquistarla e distrarla così dalla nuova storia d’amore che sta nascendo con Alberico.