I jeans sono uno di quei capi che non possono assolutamente mancare nel guardaroba: evergreen, adatti (quasi) ad ogni occasione e ad ogni stagione, i pantaloni in denim sono così versatili che è impossibile rinunciarci. E, come ogni anno, anche per l’inverno 2022 il jeans è uno dei trend della stagione, come dimostrano le celebrities di tutto il mondo, che li scelgono per completare gli outfit più diversi. Tra queste c’è Diletta Leotta, che ha conquistato il web con un paio di jeans che a prima vista potrebbero essere usciti da una collezione primaverile.

I pantaloni della giornalista sportiva sono chiari, dal taglio dritto che cade morbido sulla gamba, per allargarsi leggermente sul fondo. Un modello che sta spopolando negli ultimi anni, ma che Leotta ha reso unico: i suoi jeans, infatti, sono impreziositi da una miriade di margherite ricamate. Un dettaglio che richiama la primavera ma che, in realtà, ha reso il look della nuova conduttrice di Striscia la Notizia un vero must have per l’inverno 2022.

Se, infatti, alla t-shirt bianca, modello cropped, che la giornalista indossa nello scatto che ha pubblicato su Instagram, abbiniamo un maglione di lana, magari a collo alto, e un paio di Chelsea boots, ecco che il tutto si trasforma in un outfit perfetto da sfoggiare per una passeggiata in città anche nei mesi più freddi. Il tutto, ovviamente, completato da un cappotto o da un piumino oversize. Il pezzo forte del look rimangono comunque i jeans: quelli di Diletta Leotta sono firmati Sandro, e in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web, confermandosi uno dei capi must have della stagione (ma anche di tutto l’anno).