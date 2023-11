Diletta Leotta: "Nessuno ti insegna a essere mamma, vorrei altri figli"

A distanza di poco più di tre mesi dal giorno in cui è diventata mamma di Aria, nata il 16 agosto 2023, Diletta Leotta ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo come sia cambiata la sua vita. La conduttrice è davvero al colmo della gioia e non ha alcun timore di ammetterlo, anche se lei stessa ci ha tenuto a tornare al lavoro il prima possibile.

“Sto vivendo uno dei periodi più belli della mia vita – ha raccontato – Mi escono le lacrime quando mi sorride. Tornare a casa con lei è stato un momento molto bello. Quando me l’hanno data in braccio non ci ho capito niente. Nessuno ti insegna ad essere mamma. All’improvviso devi saper fare tutto. I primi giorni sono stati uno choc. Tornata a casa sono scoppiata a piangere e ho realizzato di essere in tre e non più in due”.

Vi raccomandiamo... Diletta Leotta e la foto di famiglia in piscina

Il volto di DAZN ha letteralmente bruciato le tappe con il compagno Loris Karius, entrato nella sua vita un anno fa, ma lei è davvero innamoratissima, proprio per questo è convinta di avere fatto la scelta giusta, nonostante siano costretti a vivere una relazione a distanza: “Loris è la persona giusta – ha detto ancora Diletta Leotta – Sono grata a lui per avermi dato la cosa più bella della mia vita. Ci sono tanti tipi di amore, e lui è l’ultimo. È quello giusto. È questa la strada giusta. È un papà stupendo. Hanno un legame incredibile, si assomigliano tanto. Hanno lo stesso sguardo dolce”

Il lavoro resta comunque determinante per la siciliana, che non ha esitato tornare in onda a distanza di un mese dal parto. “Sono tornata a lavorare dopo un mese. Tornare a lavoro è stato bellissimo. È importante per me ritagliarmi i miei spazi ed avere il tempo di lavorare”.

Non poteva infine mancare un accenno ai suoi progetti futuri: “Dopo aver avuto Aria ho voglia di avere altri figli. Un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina. Sogno il matrimonio, ma ora Aria ha riempito tutto di una luce nuova. Siamo molto focalizzati su di lei. Poi ci sarà tempo per pensare al matrimonio. Ora voglio fermarmi e pensare ad Aria” – ha concluso.