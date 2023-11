Diletta Leotta e la foto di famiglia in piscina

Diletta Leotta, diventata mamma il 16 agosto 2023, ha condiviso una dolce foto con il suo compagno, il calciatore Loris Karius, e la piccola Aria.

La famiglia è, infatti, in vacanza a Dubai, dove si sta concedendo alcuni giorni di relax. “Family”, commenta la conduttrice a corredo dello scatto, nel quale la vediamo tenere in braccio la piccola mentre lei e il compagno Loris Karius le sorridono.

Moltissimi i commenti dei fan, inteneriti dalla foto. “La cosa più importante: La felicità”, scrive uno di loro. “Meravigliosi!! W il loro amore. Tra tutti e due sono stupendi e con la loro piccolina una famiglia bellissima. Mi piacciono moltissimo Diletta e Loris. Tanta felicità!!”, scrive un altro.

Ma questa non è la prima volta che la famiglia della conduttrice vola negli Emirati Arabi: già lo scorso marzo, infatti, Diletta Leotta aveva postato alcune foto proprio da Dubai, dove si trovava in compagnia di Karius in un momento di pausa dal campionato. Lì, aveva mostrato ai follower uno scatto della sua pancia, uno dei primi dall’annuncio della gravidanza. “Prima vacanza insieme”, aveva poi scritto a corredo del post.

Diletta Leotta e Loris Karius si erano conosciuti pochi mesi prima, nell’autunno del 2022, a una cena di lavoro. “Al nostro primo incontro non pensavo a questo tipo di cose. Sarebbe stato un po’ eccessivo. Ad essere onesto stavo solo cenando, chiacchierando un po’. Mi stavo semplicemente divertendo”, aveva raccontato il portiere stesso durante una puntata del podcast tenuto da Leotta, Mamma Dilettante. “Sarebbe esagerato dire che la prima sera potevo immaginare che oggi avremmo avuto un figlio. In quel momento non ci pensavo. Magari adesso possiamo avere uno, due o tre figli. Non penso che dobbiamo già pianificare il futuro”.