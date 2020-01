Weekend San Valentino 2020: dove andare in Italia

Se avete in programma un viaggio o una breve vacanza in coppia, approfittate del weekend San Valentino 2020: la nostra redazione vi consiglia dove andare in Italia, con mete originali e romanticissime.

Il 14 febbraio, infatti, cade quest’anno di venerdì: perfetto per lasciarsi alle spalle lo stress di lavoro, città, quotidianità ripetitiva e passare 3 giorni lontani da casa.

Leggi anche:

Le proposte sono tantissime, tutte speciali, e la scelta dipende molto dai gusti e dal budget. I luxury hotel sono ideali per chi vuole rilassarsi in Spa. Durante il weekend di San Valentino, poi, ha già avuto inizio il Carnevale di Venezia 2020, con il suo ricco calendario di eventi e l’atmosfera magica. Per gli amanti dell’arte sono tante le mostre da nord a sud da visitare e da utilizzare come scusa per scoprire città fuori dai soliti itinerari turistici.

Nel Parco Nazionale Gran Paradiso per una ciaspolata notturna. Si chiama Luna di Neve l’appuntamento con ciaspolata notturna e cena in rifugio perfetto per gli amanti della montagna e della natura. La notte, i passi delle sulla neve soffice, il cielo stellato d’inverno, poi il piacere di rientrare al caldo nell’intimità raccolta del rifugio, il cibo con un sapore diverso, più intenso. Prezzo 15 euro (cena esclusa). Succede sabato 15 febbraio a Ceresole Reale (TO). Per info e prenotazioni obbligatorie: [email protected] – 3403653595.

A Venezia per vivere la magia del Carnevale. Non ha bisogno di presentazioni, il Carnevale di Venezia, celebre in tutto il mondo per il suo fascino antico e unico. Passeggiare tra le calli, indossare la maschera e parlarsi con gli occhi, svegliarsi al mattino con il rumore delle onde dei canali: per farlo scegliete un hotel pratico, in centro, e prenotate con anticipo.

A Modena per la mostra d’alto antiquariato. Modenantiquaria è la più longeva e visitata fiera annuale d’alto antiquariato in Italia, tra le più qualificate espressioni del mercato dell’arte antica in Europa. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del bello, da sfruttare anche per visitare la città. Selezionatissime le Gallerie partecipanti che esporranno opere di immenso valore, di nomi grandi e inimitabili: da Tintoretto a Cagnacci e Guercino, da Andy Wharol a Fontana. Appuntamento dall’8 al 16 febbraio 2020. Ingresso 15 euro.

A Montalcino per visitare cantine e degustare vino. Rilassante e rigenerante il viaggio tra le colline toscane a passeggiare nei borghi, degustare vino, scoprire paesaggi. Riapre proprio dopo le ferie per San Valentino la Fattoria dei Barbi, a Montalcino, dove è possibile visitare le storiche Cantine d’invecchiamento in un percorso tra oltre 300 grandi botti e migliaia di bottiglie di Brunello. Si potranno comprendere le fasi del processo di vinificazione e le tecniche dell’affinamento del vino. Degustazione a pagamento.