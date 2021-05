Dischetti struccanti lavabili, una scelta che fa bene all'ambiente

Sono la scelta sostenibile per rimuovere il make up senza inquinare: i dischetti struccanti lavabili rappresentano la vera alternativa a quelli classici usa e getta. Negli anni in cui sale sempre di più l’attenzione verso i consumi e l’impatto che ogni singola azione crea sull’ambiente che ci circonda, la scelta di utilizzare i dischetti struccanti riutilizzabili è una piccola azione che modifica le abitudini quotidiane e che ha un grande impatto (positivo) sull’ambiente.

Sono pratici, economici e in media si possono riutilizzare fino a 300 volte: garantiscono (oltre che un significativo risparmio economico) anche una riduzione immediata sull’inquinamento che i classici dischetti di cotone invece creano. Quelli usa e getta infatti, per la loro composizione, non possono essere riciclati in alcun modo, rappresentando a tutti gli effetti un rifiuto scomodo per il nostro ambiente. Senza contare l’imballaggio di plastica nel quale solitamente vengono venduti.

Proprio l’inquinamento da plastica è un serio problema su cui esperti e scienziati si interrogano da decenni. È uno dei temi più urgenti che sta danneggiando ambiente, animali e con tutta probabilità anche la nostra salute. Ecco perché cominciare ad apportare piccoli cambiamenti nella beauty routine quotidiana potrebbe significare molto su scala globale. Basti pensare che – nonostante il progresso, i materiali moderni e le nuove tecnologie – metà di tutta la plastica prodotta è stata realizzata solo negli ultimi 15 anni: un dato che fa riflettere su come quello si sta facendo non sia ancora abbastanza. Il margine di miglioramento c’è, anche e soprattutto a partire dalle scelte di quello che si decide di consumare.

Tipi di dischetti struccanti lavabili, quali scegliere?

I dischetti struccanti lavabili non sono tutti uguali e questo permette di scegliere quelli adatti al proprio tipo di pelle. Alcuni infatti, a seconda del materiale da cui sono composti, permettono di esfoliare la pelle con un leggero massaggio. I più diffusi sono quelli in microfibra, oppure quelli realizzati in bambù. I più noti per l’azione esfoliante sono in canapa.

Come utilizzare i dischetti struccanti lavabili

A differenza di quelli usa e getta, per usare i dischetti lavabili si possono seguire queste azioni di base:

inumidite leggermente i dischetti con acqua e strizzateli per eliminare l’acqua in eccesso; distribuite il prodotto struccante abituale; strofinate sul viso delicatamente e procedete con l’abituale routine per rimuovere il make up; una volta terminato, conservate il dischetto per lavarlo il prima possibile: a mano con acqua calda e sapone oppure in lavatrice.

Come lavare e conservare i dischetti riutilizzabili

Per assicurare un lavaggio accurato, che liberi davvero i dischetti da sporcizia e batteri, è consigliabile lavare subito i dischetti riutilizzabili sotto acqua corrente e con un detergente non aggressivo. In alternativa si possono lavare in lavatrice a 40 °C, 60 °C o 90 °C. Si lasciano asciugare all’aria aperta e alcuni si possono persino mettere in asciugatrice.

Dischetti lavabili pronti da acquistare

Qualora si volesse subito provare a cambiare abitudine e utilizzare i dischetti lavabili, ecco alcune valide alternative disponibili online.

StylPro Bamboo Barrel Makeup Remover Pads

Confezione da 8 dischetti realizzati in bambù a 3 strati. Sono ideali per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo strumento. Inoltre la confezione in bambù è il contenitore ideale per mantenerli in ordine e a portata di mano.

Disponibili su LookFantastic a 11,95 euro Acquista ora

HeyCutie! By Lolla – Cutie Pads

Confezione di 10 dischetti struccanti in microfibra, lavabili e riutilizzabili. Sono facili da usare anche grazie a un piccolo taschino che permette di raggiungere con le dita anche gli angoli più infossati del viso. Si possono lavare a mano con acqua calda e sapone, oppure in lavatrice inserendoli nel loro apposito sacchetto a una temperatura massima di 40 °C.

Disponibili da Douglas a 13,90 euro Acquista ora