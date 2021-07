Chi è Gianmarco Saurino, Lorenzo Lazzarini di Doc – Nelle tue mani

Sguardo profondo e tormentato, Gianmarco Saurino veste benissimo i panni del travagliato dongiovanni Lorenzo Lazzarini, in Doc – Nelle tue mani. L’attore, che interpreta un dottore dal passato doloroso, è impegnato da fine giugno sul set della serie tv con protagonista Luca Argentero, per le riprese della seconda stagione. Intanto, le repliche della fiction vanno in onda sul primo canale Rai dal 24 giugno 2021.

Gianmarco Saurino è nato a Foggia il 12 dicembre del 1992. Fin da piccolo è affascinato dal mondo dello spettacolo e sogna di diventare un attore. È per questo motivo che si dedica completamente alla sua passione, frequentando il Teatro sperimentale Limoni in Puglia, per poi trasferirsi a Roma appena diciannovenne. Nella Capitale, dopo essere entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia guidato nel percorso attoriale da Giancarlo Giannini, inizia a ricoprire ruoli in diversi spettacoli teatrali fino a fondare un collettivo di artisti sotto i trent’ anni , il Divina Mania, di cui diventa direttore artistico insieme a Mauro Lamanna.

Il primo progetto televisivo che lo vede coinvolto nel cast è Che Dio ci aiuti, dove nella quarta, quinta e sesta stagione della serie targata RaiUno interpreta l’avvocato Nicodemo Santopaolo. Un ruolo da protagonista arriva nel 2018, quando affianca Lino Guanciale e Vanessa Incontrada nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo.

È grazie a queste performance convincenti, che a Saurino arriva l’occasione di far parte della produzione di Doc, dove lo vediamo muoversi in corsia tra diagnosi radiologiche brillanti e il tormentato e complesso sentimento che nutre nei confronti di Giulia (Matilde Gioli). Il 2021, dopo la consacrazione ottenuta sul piccolo schermo, è l’anno del primo ruolo al cinema per Gianmarco. Per la loro opera prima, i registi Alessandro Guida e Matteo Pilati, lo scelgono per entrare nel cast principale di Maschile singolare, brillante commedia prodotta dalla Rufus film e distribuita sulla piattaforma di Amazon prime.