Finalmente i 25 Big che prenderanno parte all’edizione 2022 del Festival di Sanremo sono stati svelati. Il 15 dicembre, infatti, Amadeus ha proclamato i tre vincitori di Sanremo Giovani, che hanno la possibilità di salire sul palco dell’Ariston insieme ai cantanti già annunciati. Nel corso del programma, questi ultimi hanno presentato i titoli dei brani che, tra l’1 e il 5 febbraio 2022, portano in gara. Tra loro c’è Donatella Rettore, che torna al Festival, in coppia con Ditonellapiaga, a 27 anni dalla sua ultima apparizione, e he ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo look.

La cantante, che si presenta a Sanremo con il brano Chimica, ha sfoggiato un outfit che difficilmente passa inosservato: un tailleur completamente argentato, che brilla di luce propria. Un abito composto da un paio di pantaloni leggermente baggy e un blazer dal taglio più classico, arricchito però da due lunghi drappi di tulle sui polsini, che rendono il tutto più dinamico e fuori dagli schemi. Scintillanti anche le scarpe a punta, dal tacco basso e ricoperte di strass.

Un tocco di nero, invece, è dato dal top che Rettore indossa sotto la sua giacca: un top quasi totalmente trasparente, molto accollato, che lascia intravedere al di sotto un reggiseno nero. A completare l’outfit, un beauty look decisamente particolare, diventato ormai un suo tratto distintivo. Oltre al make up occhi sui toni (neanche a dirlo) dell’argento impreziosito da strass applicati sul volto, la cantante ha sfoggiato anche una saetta azzurra disegnata sulla guancia: un dettaglio che non manca mai nei suoi look.

Donatella Rettore ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo in coppia con una giovane cantautrice romana, Ditonellapiaga. La ragazza, classe 1997, è salita sul palco di Sanremo Giovani indossando un tailleur total black, dalla giacca oversize e i pantaloni a zampa di elefante molto ampi. L’outfit è reso più sensuale dal fatto che sotto al blazer la cantante ha scelto di non indossare nulla, portando la giacca chiusa.