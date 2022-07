Il film Don’t worry darling è una delle uscite cinematografiche più attese del periodo, diretto da Olivia Wilde e interpretato da Florence Pugh, Harry Styles, Gemma Chan, Kiki Layne e Chris Pine, sarà disponibile nelle sale dal 22 settembre 2022. Si tratta di un thriller psicologico dai tratti distopici che ha già catturato l’attenzione dei fan e della critica tanto da essere in lizza per la 79° mostra di Venezia. Le nuove immagini rese disponibili dal trailer appena pubblicato, anche in italiano, hanno subito fatto il giro del web.

La trama

Alice e Jack vivono in una comunità apparentemente idilliaca in cui gli uomini si occupano del lavoro presso la Victory Project e le donne si godono lusso e dissolutezze. Sembra andare tutto bene prima che dubbi e ombre si alzino sull’operato dell’azienda e inizi ad apparire chiaro che dietro l’apparente serenità e felicità di questo microcosmo c’è qualcosa di sinistro e pericoloso. Alice sarà disposta a rinunciare alla sua vita tranquilla e agiata per scoprire la verità?

Il cast

L’attesa per l’uscita nelle sale di Don’t worry darling è gia alle stelle, complice di ciò anche il cast formato da personaggi già conosciuti e amati. Florence Pugh, che interpreta Alice, ha già avuto grande successo per il suo ruolo di Amy March in Piccole Donne per cui è stata anche nominata agli Oscar. Harry Styles è invece il famosissimo cantante inglese ex star degli One Direction che smuove orde di fans e che ha già mostrato le sue doti attoriali in Dunkirk.