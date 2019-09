Piccole donne, tutti i film dal 1933 alla versione 2019

È previsto al cinema in Italia il 30 gennaio 2020 la nuova versione di Piccole donne (Little Women), il film diretto da Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen nei ruoli della 4 sorelle March nate dalla penna di Louisa May Alcott.

Le avventure di Meg, Jo, Beth e Amy sin dalla prima apparizione in libreria, nel 1868, appassionano generazioni di lettrici e di lettori, tanto che negli anni la loro storia ha conosciuto diverse trasposizioni cinematografiche: da Katherine Hepburn a Elizabeth Tylor, fino a Winona Ryder sono tante le attrici che si sono confrontate con loro.

Greta Gerwig (sceneggiatrice e regista dell’osannato Lady Bird) per il suo adattamento di Piccole donne si è basata sui due romanzi di Louisa May Alcott (Piccole donne e Piccole donne crescono) e ripercorre nel tempo la vita dell’alter ego dell’autrice, Jo March (interpretata da Saoirse Ronan). Accanto a Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy) ed Eliza Scanlen (Beth), ci sono Timothée Chalamet, nei panni del loro vicino Laurie, Laura Dern in quelli di Marmee e Meryl Streep nel ruolo della Zia March. Ad assicurare il successo del film, le musiche di Alexandre Desplat (due volte premio Oscar) e i costumi di Jacqueline Durran (un Oscar per i costumi di Anna Karenina nel 2013)

In attesa che esca il film in Italia (negli Stati Uniti è previsto a Natale 2019), ripercorriamo le tre versioni precedenti di Piccole donne e ricordiamo i volti delle attrici che hanno interpretato Jo March prima di Saoirse Ronan.

Piccole donne, i film precedenti

1933 : George Cukor dirige Katharine Hepburn, Joan Bennett, Jean Parke e Frances Dee in una versione che ottenne un successo strepitoso, tanto da indurre i gestori della sala cinematografica a venir meno alla regola di togliere i film dopo la prima settimana di programmazione. La pellicola di Cukor restò in cartellone per tre settimane di seguito. Tre candidature agli Oscar (vinto da Victor Heerman e Sarah Y. Mason per la sceneggiatura) e due nomination alla seconda edizione del Festival di Venezia del 1934.

: George Cukor dirige Katharine Hepburn, Joan Bennett, Jean Parke e Frances Dee in una versione che ottenne un successo strepitoso, tanto da indurre i gestori della sala cinematografica a venir meno alla regola di togliere i film dopo la prima settimana di programmazione. La pellicola di Cukor restò in cartellone per tre settimane di seguito. Tre candidature agli Oscar (vinto da Victor Heerman e Sarah Y. Mason per la sceneggiatura) e due nomination alla seconda edizione del Festival di Venezia del 1934. 1949 : Mervyn LeRoy dirige un remake della pellicola di Cukor, con June Allyson nel ruolo di Jo, Janet Leigh in quello di Meg, Elizabeth Taylor in quello di Amy e Peter Lawford nel ruolo di Laurie. Il film vinse un Oscar per la scenografia.

: Mervyn LeRoy dirige un remake della pellicola di Cukor, con June Allyson nel ruolo di Jo, Janet Leigh in quello di Meg, Elizabeth Taylor in quello di Amy e Peter Lawford nel ruolo di Laurie. Il film vinse un Oscar per la scenografia. 1994: la regista australiana Gillian Armstrong firma una versione dai toni più femministi, tutta incentrata sul rapporto con la natura. Nel cast, Winona Ryder, Susan Sarandon, Samantha Mathis, Claire Danes, Christian Bale, Gabriel Byrne e una giovanissima Kirsten Dunst.

Le attrici che hanno interpretato Jo March