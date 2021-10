Sabato 16 ottobre arriva in prima tv su Italia 1 Dora e la città perduta, live action tratto dalla celebre serie animata Dora l’esploratrice. Il film, uscito nelle sale nel 2019, è diretto da James Bobin (lo stesso regista de I Muppet) e ha come protagonista Isabela Moner, che abbiamo conosciuto in Transformers 5: L’Ultimo Cavaliere.

Come si vede dal trailer, Dora non è più la bambina del cartone animato: ha 16 anni e ha sempre vissuto nella giungla, seguendo i suoi genitori (Eva Longoria e Michael Peña) esploratori in molte delle loro avventure. Ma, ora che è un’adolescente, questi ultimi hanno deciso che per lei è arrivato il momento di affrontare la vita vera. Per questo, mentre loro sono impegnati nella ricerca di una città Inca perduta, Dora viene mandata in California, dove vive con gli zii e con il cugino Diego (Jeffrey Wahlberg). Qui si trova di fronte alla sfida più grande: andare al liceo.

La ragazza è totalmente incapace di adattarsi alla vita di città e ai rapporti con i suoi coetanei, e Diego cerca in tutti i modi di aiutarla. Ma un giorno, mentre è a scuola, Dora viene catturata da un mercenario, e viene rispedita nella foresta amazzonica per aiutare i suoi genitori. Insieme a lei, in questa avventura, finiscono anche il cugino a due compagni. Una volta arrivati in Perù trovano Alejandro (Eugenio Derbez), che sostiene di essere un amico dei genitori della ragazza e li aiuta a fuggire.

Ma Dora scopre che i suoi genitori sono stati rapiti dai mercenari, e che Alejandro è uno di loro. Con l’aiuto della scimmietta Boots e dei suoi amici, la giovane esploratrice deve trovare la strada per Parapata, la città perduta, e liberare così mamma e papà.