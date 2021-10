Nella prima serata di sabato 2 ottobre, su Italia 1 va in onda il film di animazione Pets 2, uscito nelle sale nel 2019. Il sequel di Pets – Vita da animali è diretto da Chris Renaud e prodotto dall’Illumination Entertainment. Sia nella versione americana che in quella italiana, a dare le voci ai simpatici animaletti un cast stellare.

La seconda pellicola (qui il trailer) vede protagonisti il cagnolino Max e i suoi amici a quattro zampe racconta contemporaneamente tre storie diverse, che si intrecciano sul finale. La prima è proprio quella di Max (doppiato da Alessandro Cattelan) e del suo amico Duke (è Lillo a prestargli la voce, mentre negli USA è Eric Stonestreet, il mitico Cam di Modern Family). I due cani vivono con Katie, la loro padroncina presente anche nel primo film: ora la ragazza è cresciuta e ha avuto un bambino, Liam. Se all’inizio Max fatica ad accettare il nuovo arrivato, nel corso del tempo diventa iperprotettivo nei confronti del bimbo. Si fa prendere così tanto dall’ansia che questa gli provoca un prurito che costringe la sua padrona a mettergli un collare elisabettiano. A peggiorare la situazione una gita fuori città con tutta la famiglia, dove i due cani incontrano pecore e mucche poco amichevoli e il cane Galletto (che nella versione originale è doppiato da Harrison Ford).

Quando parte per la gita, Max affida il suo giocattolo preferito a Gidget (che ha la voce di Laura Chiatti): poco dopo, però, la cagnolina lo perde in un appartamento dove vivono moltissimi gatti. Per recuperarlo, Gidget chiede aiuto ai suoi amici, che le consigliano di fingersi un gatto e di intrufolarsi in casa.

Nel frattempo, la gatta Chloe e il coniglio Nervosetto (la cui voce è quella di Francesco Mandelli e, in America, quella di Kevin Hart) sono alle prese con un’altra avventura. Incontrano Marghi, uno shih tzu che chiede l’aiuto di Capitan Nervosetto: la padroncina del coniglietto, infatti, inizia a vestirlo come un supereroe e lui si convince di avere dei superpoteri. La cagnolina ha bisogno del suo aiuto per salvare Hu, una tigre bianca prigioniera di un circo.