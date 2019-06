Dyson V11: recensione

L’efficacia e la praticità d’uso degli aspirapolvere Dyson sono caratteristiche note e apprezzate. La prova d’uso del nuovo Dyson V11 conferma le alte aspettative: il prodotto novità consente di effettuare una pulizia ancora più approfondita di tutte le superfici (ceramica, parquet, tappeti e tessuti) grazie al motore potenziato e alla nuovissima testina pulente in grado di adattarsi alle superfici da pulire.

Con una batteria a lunga durata, con la quale si arriva in modalità automatica anche fino a 60 minuti di autonomia, si riesce a pulire casa senza dover ricaricare l’aspirapolvere. Inoltre, grazie al display digitale si può monitorare l’autonomia residua stimata in base alle 3 potenze di utilizzo (Auto, Boost ed Eco) e, di conseguenza, decidere come procedere per le pulizie.

Caratteristiche e novità dell’aspirapolvere senza fili Dyson V11

Tante le novità del Dyson V11, scopriamo le caratteristiche:

La nuovissima spazzola High Torque , in nylon e in carbonio, consente la pulizia intelligente poiché riesce ad adattare la potenza dell’aspirazione al tipo di pavimento;

, in nylon e in carbonio, consente la poiché riesce ad adattare la potenza dell’aspirazione al tipo di pavimento; Lo schermo LCD mostra in tempo reale l’autonomia residua della batteria;

mostra in tempo reale l’autonomia residua della batteria; La batteria a lunga durata consente l’utilizzo fino a 60 minuti con la modalità Eco;

consente l’utilizzo fino a 60 minuti con la modalità Eco; Tre modalità di uso : Eco per pulizie prolungate, Auto adatta la potenza in modo intelligente in base al tipo di superficie, Boost per una pulizia profonda con la massima potenza di aspirazione;

: per pulizie prolungate, adatta la potenza in modo intelligente in base al tipo di superficie, per una pulizia profonda con la massima potenza di aspirazione; Il motore digitale ha la potenza di aspirazione del 20% maggiore rispetto all’aspirapolvere V10;

del 20% maggiore rispetto all’aspirapolvere V10; Il sistema di filtrazione cattura il 99,97% di particelle.

Dyson V11: recensione

L’aspirapolvere Dyson V11 è senza ombra di dubbio uno dei migliori prodotti sul mercato per potenza, facilità di utilizzo e tecnologia. Avere a disposizione un apparecchio che consenta di cambiare velocemente e senza fatica gli accessori oppure di utilizzare la stessa spazzola per più superfici facilita e rende meno faticoso e stressante il momento delle pulizie domestiche.

Questo aspirapolvere, grazie alla leggerezza (7,69 kg) e alla praticità di uso può essere tenuto a portata di mano in cucina o nel soggiorno, senza ingombri, merito anche del design accattivante (il kit di 8 accessori contiene una stazione di ricarica a muro). Non si tratta del classico elettrodomestico da riporre nel ripostiglio, piuttosto di un apparecchio da esibire.

La potenza del motore e la durata della batteria sono le caratteristiche che più colpiscono. Il display con l’autonomia residua è invece un alleato utilissimo per risparmiare e ottimizzare il tempo. La sorpresa maggiore è stata l’aver effettivamente riscontrato come l’aspirapolvere riesca a regolare intelligentemente la potenza di aspirazione: si sente in maniera distinta il cambio del rumore del motore in base alla superficie sulla quale passa (ad esempio nel passaggio da parquet a tappeto).

La pulizia dei tappeti è perfetta con la modalità auto (il consiglio è di usare la modalità boost solo per rimuovere i peli degli animali o in presenza di uno sporco difficile da aspirare come il terriccio); con gli accessori del kit si riescono a pulire le tende, le cappelliere delle lampade, i battiscopa e, in generale, i punti più scomodi da raggiungere in una casa.

Il meccanismo di svuotamento del contenitore è facile, occorre premere il pulsante rosso e farlo scorrere lungo la guida. Basta un solo gesto. Idem per la pulizia del filtro.

Per il primo utilizzo è bene ricaricare per intero l’aspirapolvere ed è consigliato farlo ogni volta che viene utilizzato per aiutare l’algoritmo a migliorare la propria accuratezza.

Pro: pratico e leggero, kit accessori utilissimo, pulizia veloce ed efficace, design accattivante, silenzioso

Contro: il prezzo è elevato ma compensato dalla qualità eccellente del prodotto e dall’impeccabile servizio di assistenza (testato in passato per un problema di batteria su un modello precedente)

Prezzo consigliato Dyson V11 Absolute 649 euro con garanzia di due anni

