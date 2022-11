È quasi finità l'attesa dei fan dei Maneskin: esce il 20 gennaio il terzo album in studio

Per i fan dei Maneskin l’attesa è quasi finita, infatti è stata annunciata per il mese di gennaio l’uscita del prossimo album che conterrà anche i brani The Loneliest che è già ai vertici delle classifiche dei brani più ascoltati e Kool Kids che la band ha presentato al concerto a Città del Messico.

La data dell’uscita del nuovo album, che sarà disponibile in versione CD, vinile standard, bianco, rosso e picture disc e box set, è il 20 gennaio 2023, quindi dopo le feste natalizie e il nome dello stesso è Rush.

I Maneskin attualmente sono impegnati in un tour nel Nord America e sono in nomination agli American Music Awards 2022 con ben 5 nomination: New Artist Of The Year, Favorite Rock Artist, Favorite Pop Duo or Group, Favorite Rock Song con la canzone cover Beggin e Favorite Soundtrack con la colonna sonora del film Elvis. L’evento si terrà il 20 novembre. Gli impegni però non finiscono qui perché contano anche due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022.

Nel nuovo album da quanto emerge ci saranno 3 cover e oltre ai brani già citati ci sarà anche Supermodel, per ora non si conoscono altre indiscrezioni, anche se è stata già pubblicata la copertina dell’album che appare semplice, essenziale e luminosa. Il tour in Italia invece riprenderà il 23 febbraio 2023 e quindi dopo l’uscita del nuovo album. Per la band romana questo è il terzo album in studio e c’è molta attesa visto il successo mondiale che hanno ottenuto.