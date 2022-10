Lutto per Damiano David dei Maneskin, il frontman ha perso il nonno

A dare l’annuncio della morte del nonno è stato Damiano David, frontman del Maneskin, la rock band che è ormai diventata un fenomeno planetario. Parole commosse e ricche di amore per il nonno. Damiano David, reduce del successo dell’ultimo brano dei Maneskin, The Loneliest che parla proprio di morte, nel dare l’annuncio della morte del nonno ricorda i lunghi viaggi in auto, nella Fiat 500 con cui lo aveva accompagnato in qualunque posto avesse bisogno di andare e la complicità che contraddistingueva il loro rapporto.

Il cantante nel ripercorrere il loro rapporto ricorda di aver fumato la prima sigaretta proprio con il nonno e di aver assaggiato con lui il vino, di aver mangiato la focaccia con il prosciutto “BBBuono”. Ricorda che fino all’ultimo momento si è vantato di essere il nonno del cantante. Conclude il messaggio dicendo ” mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi hai fatto anche un po’ piangere”. Termina ringraziando il nonno per tutto e firma Gingi piccolo, evidentemente il nomignolo che il nonno aveva dato al nipotino. Naturalmente non è mancato il supporto dei tanti fan in questo momento di dolore.

Damiano è in realtà sempre stato molto restio a parlare della sua famiglia anche se spesso li ha ringraziati. Ha voluto però condividere con i fan questo momento di dolore. I Maneskin sono impegnati in questo periodo nella promozione dell’ultimo brano inoltre si accingono a preparare il prossimo tour mondiale che ritornerà in Italia nella prossima estate con due tappe: il 20 luglio allo Stadio Olimpico a Roma e il 24 luglio al Meazza di Milano. Nel frattempo arrivano novità anche per la compagna Giorgia Soleri che parteciperà a Pechino Express.