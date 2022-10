Damiano David dei Maneskin: una malformazione congenita alle corde vocali alla base della voce

I Maneskin sono la rock band italiana più conosciuta al mondo, ogni esibizione è un successo ma i protagonisti Damiano, Victoria, Ethan e Thomas continuano a vivere questo successo come una cosa capitata per caso. Nel tour per la promozione dell’ultimo brano, The Loneliest, si stanno lasciando andare a piccole indiscrezioni. Sappiamo che Damiano, Victoria e Thomas si conoscono dai tempi delle scuole medie, mentre hanno conosciuto Ethan Torchio successivamente. Ciò che è trapelato nelle ultime interviste è anche che la particolare voce di Damiano, il frontman del gruppo, è dovuta a una malformazione congenita delle corde vocali.

A rilasciare questa indiscrezione è stato lo stesso Damiano David in un’intervista a RTL 102.5. Ha spiegato che le sue corde vocali sono come due stanghette con un buco in mezzo. L’aria quindi passa tra le corde vocali e determina il particolare timbro di voce che è ormai conosciuto in tutto il mondo. Naturalmente il successo non è dovuto solo a questo, è un mix tra testi, musiche, complicità della squadra e quella particolare voglia di divertirsi sul palco.

Ha spiegato Damiano che questa particolare conformazione delle sue corde vocali non crea particolari problemi o disagi, ma semplicemente ha determinato il timbro di voce. Nell’lintervista sono emerse anche altre piccole indiscrezioni, ad esempio Marlena, uno dei primi brani, è sempre richiesto dai fan. Inoltre hanno ricordato che nonostante gli ultimi successi come Mammamia, Supermodel e The Loneliest siano in inglese, non mancheranno a breve nuovi brani in italiano. Non resta che attendere.