Eduardo Scarpetta (1993) – discendente del celebre commediografo e attore napoletano di cui porta il nome – è stato premiato con il David di Donatello 2022 per la categoria Miglior attore non protagonista. L’interprete è noto per aver recitato nelle vesti Pasquale Peluso nella serie di successo internazionale, L’amica Geniale, trasposizione degli omonimi di romanzi di Elena Ferrante. “Mi ha lasciato quando avevo 11 anni”, così l’attore di Carosello Carosone ha dedicato la vittoria al padre, Mario Scarpetta (1953), morto nel 2004.

Il 28enne ha ricevuto il premio dell’Accademia del Cinema italiano per aver interpretato Vincenzo Scarpetta (suo bisnonno) in Qui rido io, il film di Mario Martone dedicato all’iconica figura del suo antenato Eduardo Scarpetta (1853), autore e commediografo. Che oltre ad aver creato il teatro dialettale moderno è il capostipite della dinastia teatrale degli Scarpetta-De Filippo.

L’attore di Carosello Carosone è salito sul palco dei David raggiungendo i conduttori Carlo Conti e Drusilla Foer. In un discorso emozionante ha dedicato un particolare pensiero al padre, scomparso quando era appena un bambino. Afferrando la statuetta ha ringraziato il pubblico così: