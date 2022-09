La reazione di Elettra Lamborghini alle lacrime della sorella Ginevra

La pace tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra è ancora lontana. Questo almeno è quello che lascia trasparire Elettra Lamborghini stessa, dopo aver pubblicato su Instagram una storia contro l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Ma riavvolgiamo il nastro a ieri sera, quando al GF Vip Ginevra Lamborghini è scoppiata in lacrime ricordando quanto accaduto in questi ultimi anni in famiglia. Lei ed Elettra non si parlano dal 2019, una situazione che non sembra sbloccarsi nemmeno adesso.

Di fronte alle nuove lacrime di Ginevra, Elettra Lamborghini ha reagito postando su Instagram una storia con la canzone “Mal di Stomaco” di Fabri Fibra. Nel ritornello, il brano recita le seguenti parole: “Non mi passa il mal di stomaco, certi fatti mi danno il vomito”. Un segnale chiaro, dunque, dell’attuale stato d’animo della cantante, ancora ferma nella sua posizione iniziale. Le prossime settimane riusciranno a farle cambiare idea o Ginevra Lamborghini si troverà davanti un muro? Al momento l’ipotesi più probabile è la seconda, ma la vita insegna che vale sempre il detto mai dire mai.

Nel frattempo, resta ancora top secret il motivo che ha spinto Elettra Lamborghini a interrompere qualsiasi tipo di comunicazione con la sorella Ginevra. L’ipotesi più credibile è che all’ex opinionista de L’Isola dei Famosi abbia infastidito il fatto che nello stesso periodo in cui lei debuttava nel mondo della musica anche la sorella abbia iniziato a interessarsi di canto. Al momento, però, resta soltanto un’ipotesi, dato che manca la conferma ufficiale da parte delle dirette interessate. Il tempo sarà anche per loro galantuomo?