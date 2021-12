Ospite a Verissimo nella puntata dell’11 dicembre 2021, Elettra Lamborghini ha parlato della sua storia d’amore con Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, con cui la cantante è sposata da poco più di un anno. I due, infatti, sono convolati a nozze il 26 settembre del 2020, a Villa Balbiano, sul Lago di Como.

Intervistata da Silvia Toffanin, Elettra ha ripercorso i momenti più belli della sua relazione e ha parlato anche di famiglia e maternità. Soprattutto su quest’ultimo punto, la cantante ha rivelato alcune informazioni molto personali. “Un anno fa sono stata male: era uscita la notizia che fossi incinta, come ogni sei mesi o anche meno“, ha spiegato a Silvia Toffanin.

“In realtà non lo ero ma ho iniziato a pensare: Oddio, ma è questo che la gente si aspetta da me, forse dovrei farlo. Ma poi ho capito che non devo fare un figlio solo perché mi sono sposata, anche perché credo a quel punto la vita cambi. Ho ancora tanti sogni, ma per come sono fatta io penso sia ancora presto: vorrei rendere la vita mio figlio il più semplice possibile, quindi per ora aspettiamo”.