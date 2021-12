Natale è alle porte e le vip hanno iniziato da tempo a sfoggiare sui loro profili social abiti natalizi o adatti al periodo di festa. Ci sono, però, anche dei look insospettabili adatti a questo magico momento dell’anno. Niente paillette o strass su gonne e vestiti e nemmeno renne e abeti a decorare i maglioni: la parola chiave è semplicità.

Ce lo dimostra Elettra Lamborghini, che su Instagram è apparsa con un outfit davvero davvero unico: un abito in maglina a coste nei toni del verdone, un colore e un modello tra le tendenze più cool del 2021. Questo tessuto, infatti, è tornato prepotentemente di moda nell’ultimo anno e lo abbiamo visto in diverse versioni. Quello sfoggiato su Instagram dalla pop star, poi, è molto particolare e sensuale.

Stretch e fasciante, è firmato Ake Fashion e abbraccia perfettamente le forme del corpo, mettendo in evidenza la silhouette di Elettra Lamborghini. Presenta uno scollo ‘a barchetta’ che lascia scoperte le spalle e parte della schiena, si stringe avvolgente lungo i fianchi e mette in risalto il punto vita. I bottoni, disposti sulla parte inferiore dell’abito, mettono in risalto i fianchi. Le linee verticali del vestito slanciano la figura.

La cantante ha scelto di completare l’outfit lasciando i capelli lisci ricadere sulle spalle e puntando su un make up molto leggero. Un look davvero sensuale e soprattutto versatile. Bastano poche accortezze, infatti, a trasformarlo nel vestito ideale per le feste. Il segreto è giocare con gli accessori: una cinta dorata in vita, una collana o degli orecchini abbinati o un make up scintillante. E in pochi minuti sarete pronte per una serata all’insegna dei festeggiamenti (di Natale).