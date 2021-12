In attesa delle feste natalizie le vip stanno sfoggiando i loro outfit migliori e non tutte prediligono abiti da sera scintillanti, minidress di paillettes e tailleur. C’è chi, come Elettra Lamborghini, sta per accogliere il Natale con un look che nulla ha a che fare con i toni del rosso e del candido bianco.

La cantante ha indossato un abito in maglina a coste di una bellissima nuance rosa, un colore e un modello tra le tendenze più cool del 2021. Questo tessuto, infatti, è tornato prepotentemente di moda nell’ultimo anno e lo abbiamo visto in diverse versioni. Quello della pop star, poi, è molto particolare e sensuale.

Stretch e fasciante, il vestito di Elettra Lamborghini firmato Ake Fashion, segue perfettamente le forme del corpo e lascia in evidenza un dettaglio intrigante: un cut out proprio sotto il seno, dove poi il tessuto del busto si riunisce alla gonna aderente svelando con audacia le sinuosità femminili.

Maniche lunghe, scollo a girocollo e lunghezza midi, è un look perfetto da abbinare a dei sandali gioiello, per rendere più luminosa la vostra serata, ma anche sdrammatizzato con scarpe basse come delle sneaker fashion è perfetto. Se ci facciamo scivolare sopra un blazer fantasia, con richiami tono su tono, o anche un classico nero, ecco qui che il total outift è pronto.

Il dettaglio cut out pensate non sia per tutte? Nessuno problema, scegliere un modello, sempre in maglina ovviamente, ma con scollo a V o con schiena scoperta, aggiungete un accessorio dorato come una cintura di strass in vita, qualche bracciale, delle scarpe da urlo e sarete pronte per la notte di Capodanno più folle che mai!