Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme: l'annuncio sui social

La separazione tra Elga Enardu e Diego Daddi sembrava essere definitiva, che si sono innamorati nel 2009 dopo essersi conosciuti a Uomini e donne, sembrava essere definitiva e invece così non è stato. L’ex tronista non aveva nascosto quanto questa decisione le facesse male, ma in più occasioni aveva spronato i suoi follower che si trovavano nella sua stessa situazione a non arrendersi e a cercare di rendersi indispendenti.

I due avevano comunque cercato di mantenere un buon rapporto, consapevoli di come fosse impossibile smettere di parlarsi, ma alla fine è stato il sentimento a prevalere. La prima a parlare del riavvicinamento è stata la 47enne sarda. che da sempre desidera essere trasparente con chi la segue, come ha sempre fatto.

“Vi volevo comunicare con la semplicità che questo momento merita, con la massima delicatezza, vi volevo dire che sto iniziando un rapporto con Diego – sono state le parole di lei in una serie di Instagram Stories – Non è mai finito il nostro rapporto dal punto di vista della comunicazione, dell’aiutarsi a vicenda. Sono sempre stata molto chiara. Però da qualche giorno abbiamo pensato che anche il nostro rapporto di coppia può assolutamente avere una seconda chance. E quindi sono molto felice di comunicarvi questo”.

Successivamente è arrivata la conferma anche da parte di lui, che ha scelto di pubblicare un loro scatto di coppia, accompagnato dalla frase: “L’amore è mancarsi, prima di trovarsi, a volte anche dopo. Ma ritrovarsi sempre”.

Elga Enardu e Diego Daddi hanno così confermato quanto fosse forte il sentimento che li lega da tempo, al punto tale da non avere resistito a lungo lontani. Nessuno dei due aveva voluto rivelare quali fossero le motivazioni le motivazioni che li avevano spinti a prendere questa decisione, che sembrava essere definitiva nonostante il dispiacere di chi aveva visto nascere e crescere il loro amore.