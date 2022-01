I jeans cut out di Elisabetta Canalis sono il must have dell'inverno 2022

Elisabetta Canalis è da poco tornata a Los Angeles dopo aver trascorso le vacanze natalizie in Italia – in Sardegna, sua amata terra d’origine – e un magico veglione sulla neve, a Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige. E, lasciatasi alle spalle le piste da sci e le cime innevate, l’attrice è tornata a più miti temperature e ad outfit meno ricercati rispetto a quelli sfoggiati durante le festività. Ma non per questo meno trendy. A cominciare dai jeans cut out che la showgirl ha estratto dalla sua valigia.

Si tratta di un modello molto semplice, dalla linea morbida e che cade dritto fino ai piedi. A rendere questi pantaloni così in sono i dettagli cut out sulla vita, all’altezza delle tasche, dove sono modellati in modo tale da lasciare scoperti i fianchi, con un gioco vedo-non-vedo molto sensuale. Si tratta di un modello estremamente comodo e sicuramente tra i trend di stagione, che vedono i jeans dominare.

Elisabetta Canalis li ha abbinati ad un body nero a maniche lunghe, super slim e aderente, che mette in risalto le sue forme delicate. Il taglio verticale del capo incontra i dettagli cut dei jeans, ampliando la porzione di pelle in vista. Due capi molto semplici ma che uniti danno vita ad un look estremamente trendy e sensuale.

Questi jeans, inoltre, sono molto versatili. Sono perfetti da mettere con un top (o un body aderente come ci mostra Elisabetta Canalis), ma vanno benissimo anche con una maxi maglia o un pullover. Comodi e pratici, sono il capo ideale anche con stivaletti bassi o sneakers, che con un paio di tacchi o décolleté a punta. Insomma, la loro versatilità li rende il capo di cui non possiamo fare a meno nel nostro guardaroba.