Elisabetta Canalis è una geisha sexy con l’abito viola a portafoglio

In posa plastica su Instagram, Elisabetta Canalis ha colpito nel segno con un outfit innovativo e seducente, da riproporre in tutte le occasioni eleganti e chic del 2022. L’ex velina di Striscia la notizia ha indossato un abito corto in raso viola, pronta per condurre Vite da copertina su TV8.

È proprio nello studio della trasmissione, infatti, che è stata scattata l’immagine del look. Lo stile di Canalis non è passato inosservato, grazie al meraviglioso vestito con modello a portafoglio e maniche larghissime. La linea rimanda immediatamente all’abbigliamento tradizionale giapponese, facendoci immaginare la conduttrice come una geisha moderna e di classe.

L’abito è firmato Redemption, un fashion brand dallo spirito rock, caratterizzato da vestiti che vantano una grossa personalità: colori accesi, linee prorompenti e tessuti che lasciano il segno. La conduttrice ha scelto di abbinare all’outfit dei collant neri velati e un paio di décolletée nere a punta, con tacco a spillo.

La caratteristica dell’abito, oltre alla nuance accesa e molto vivace, è il taglio corto che regala a chi lo indossa un tocco giovane e originale. In particolare, questo dettaglio mette ancora più in risalto le gambe chilometriche della showgirl, permettendole di slanciare maggiormente la sua figura.

Il vestitino viola è l’assoluto protagonista del look, che l’ex velina ha scelto di completare con un hairstyle caratterizzato da capelli sciolti e ondulati e un makeup sulle tonalità nude.