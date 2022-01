Che sia corto, lungo, nero o color cammello, una cosa è certa: il cappotto teddy sta spopolando ed è già di tendenza. Lo abbiamo visto in tutte le salse, indossato da diversi volti noti di tutto il mondo, dalla regina di Spagna Letizia Ortiz alla conduttrice Filippa Lagerback. Anche Elisabetta Canalis ha ceduto al suo fascino e ha condiviso su Instagram una sua foto avvolta nel nuovo must have 2022.

L’ex velina di Striscia la Notizia, che al momento si trova a Los Angeles insieme alla figla Skyler Eva e al marito Brian Perri, ha trascorso una giornata di shopping fra le boutique americane e, sorridente, sfoggia il capo più desiderato dell’inverno.

Seduta a gambe incrociate, mentre si concede una pausa dalla frenesia dei saldi, Canalis è in splendida forma, mostrandoci un look sporty chic da replicare per le occasioni casual. La sua versione del cappotto teddy è nera con modello corto effetto bomber.

La stoffa peluchosa trasmette calore e morbidezza persino attraverso lo schermo, pur preservando un tocco glamour che rende il soprabito adatto sia per le occasioni informali sia per circostanze più eleganti.

Perfetto sia di giorno che di sera a seconda dell’outfit, la conduttrice di Vite da copertina lo ha scelto con un completo street formato da un paio di leggins di pelle a vita alta e sneakers bianche basse. La caratteristica principale del capospalla, però, è la versatilità, e gli abbinamenti sono infiniti: jeans, stivaletti neri, pantaloni ampi, décolletée o abiti da sera.