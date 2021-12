È un momento abbastanza frenetico per Elisabetta Canalis che sta vivendo la sua vita tra Los Angeles e Milano tra impegni lavorativi e affetti. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, è impegnata con le registrazioni delle nuove puntate del programma di Sky Vite da Copertina, di cui è la conduttrice, e appena può torna in California a riabbracciare il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.

Tra un impegno e l’altro, comunque, Elisabetta Canalis trova il tempo per posare con outfit sempre diversi (e più belli) che si contraddistinguono per classe ed eleganza. Ma – e non è affatto scontato – anche per comodità. È questo il caso dei fantastici pantaloni di pelle color cioccolato con cui ha fatto la sua apparizione su Instagram.

Comodi e alla moda, i pantaloni di pelle sono senz’altro il capo che non può mancare al guardaroba in questa stagione. Sono perfetti con una maglioncino o un top oppure con una camicetta di seta (come ci insegna Elisabetta Canalis). Sono molto versatili, basta davvero poco per giocare con accessori e stili diversi e creare un look del tutto nuovo e adatto ad ogni occasione: da una giornata lavorativa intensa ad una serata speciale.

Quelli indossati dalla showgirl sono firmati Federica Tosi e sono decisamente divini. Color cioccolato scendono dritti fino alle caviglie, aderenti, fasciando perfettamente le gambe di Elisabetta Canalis. Lei li ha abbinato ad una camicia di seta color cammello, giocando con nuance diverse senza paura. Nella foto, poi, la camicetta è lasciata aperta a formare una profonda scollatura che mette in evidenza il seno e rende l’outfit davvero sensuale. Capelli sciolti e make up deciso completano un outfit semplicemente perfetto (e assolutamente da copiare!).