Se in Italia il freddo è ormai arrivato e i maglioni di lana sono diventati i nostri più fedeli alleati, per Elisabetta Canalis l’estate sembra non finire mai. Dopo alcuni mesi trascorsi nel nostro Paese per motivi di lavoro, la ex Velina è tornata in California, dove vive ormai da molti anni. Complici le temperature miti di Los Angeles anche a novembre, la showgirl si è concessa una giornata al mare con tutta la famiglia: il marito Brian Perri, la figlia Skyler Eva e il loro cane. E per l’occasione ha sfoggiato un bikini bianco da favola.

Un costume che mette in risalto il suo fisico scultoreo e la sua abbronzatura ancora perfetta: un modello semplice ma d’effetto, perfetto per una giornata di divertimento sulla spiaggia. Le foto che Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram sono dolcissime, come quella che la ritrae mentre abbraccia la sua bambina o il video in cui corre nell’acqua insieme al suo cane. Immancabile, poi, il ritratto di famiglia.

Nonostante il caldo e le gite al mare, però, anche nell’assolata California sono iniziati i preparativi per il Natale. Skyler Eva non vuole infatti farsi trovare impreparata e ha iniziato a scrivere la sua letterina a Babbo Natale. Rigorosamente in italiano, come le ha insegnato mamma Elisabetta. E non si può certo dire che la bambina non abbia le idee chiare: sotto l’albero le piacerebbe trovare “un orologio magico che fa quello che voglio e un teddy bear“. Ma i desideri non finiscono qui: “Adottare un cane ricco e sposare Julian“.

Intanto la ex Velina ha trascorso alcuni mesi in Italia: dopo aver passato l’estate nella sua Sardegna, si è spostata a Milano per alcuni impegni di lavoro. È stata infatti conduttrice per una sera de Le Iene, al fianco di Nicola Savino, e è stata scelta come nuova presentatrice di Vite da copertina, il programma di Tv8 arrivato ormai alla sua settima edizione.