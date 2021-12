Elisabetta Canalis e Brian Perri sono una delle coppie più affiatate dello showbiz: lei è una delle showgirl più conosciute e amate d’Italia, lui è un chirurgo americano che nel 2011 l’ha conquistata con i suoi occhi azzurrissimi. Da quel momento non si sono più lasciati (e nel 2014 si sono sposati), e il loro amore non ha mai smesso di crescere: lo dimostra il dolcissimo post che la ex velina ha dedicato al marito su Instagram in occasione del suo compleanno.

“Buon compleanno al nostro eroe! Ti amiamo, tesoro“, ha scritto Canalis a corredo di una raccolta di foto. Foto che raccontano la giornata che la showgirl e il marito hanno trascorso a casa, in compagnia della figlia Skyler Eva, per festeggiare il 54esimo compleanno di Brian, ma anche alcuni ricordi. Nessuno scatto perfetto, in pose da copertina patinata, anzi. Il primo ritrae la famiglia al completo nel momento del soffio sulle candeline, con la bambina che tiene la mano sulla bocca della mamma per impedirle di rubare la scena al festeggiato.

Il secondo è uno scatto molto dolce, che ritrae padre e figlia: e la somiglianza è evidente, soprattutto nel colore degli occhi. Per finire, Elisabetta Canalis ha scelto una foto risalente all’inizio della sua relazione con Perri, in un momento di svago in spiaggia. Ma ad aver conquistato i fan sono state proprio le parole che la showgirl ha dedicato al marito: una breve frase, ma che è una bellissima dichiarazione d’amore. Alla faccia di chi dava la loro storia per spacciata dopo la nascita della figlia e di chi continua a sperare in un ritorno di fiamma con George Clooney, sembra proprio che la ex velina abbia trovato il vero amore, quello destinato a durare tutta la vita.