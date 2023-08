Leni Klum e Nathan Falco Briatore, i fratelli riuniti nel dolce scatto: "Ci somigliamo?"

Leni Klum, figlia della supermodella Heidi Klum e dell’imprenditore nostrano Flavio Briatore, ha deciso di postare una foto con il fratello, Nathan Falco. “Vedete la somiglianza?” chiede ai suoi follower Instagram, mentre lo scatto li ritrae abbracciati e sorridenti.

Molti i commenti entusiasti: “Sì, vi somigliate ed entrambi siete bellissimi”, “Se vedo la somiglianza? Sì e no, divertitevi e create un legame, questa è la cosa più importante”. E non manca nemmeno il commento di Elisabetta Gregoraci, madre di Nathan Falco: “Siete stupendi”.

Proprio in questi giorni i due fratelli sono in vacanza con il papà, il quale ha condiviso su Instagram dei dolci scatti in compagnia dei suoi figli. L’imprenditore italiano ha infatti deciso di trascorrere parte della sua estate con sua figlia Leni, che vede poco, in quanto la ragazza vive a Los Angeles insieme alla madre.

Proprio il mancato riconoscimento della figlia Leni Klum da parte di Briatore aveva destato scalpore qualche anno fa: in seguito a dichiarazioni successive dell’imprenditore, pare però che ciò fosse avvenuto di comune accordo con la madre, la quale all’epoca della gravidanza aveva già intrapreso una relazione con il cantante Seal, divenuto poi padre adottivo della ragazza. Briatore, infatti, ha sempre raccontato di aver mantenuto ottimi rapporti con la figlia, nonostante la distanza.

Solo recentemente l’imprenditore ha introdotto Leni nel suo “lato italiano” di famiglia, presentandole anche il fratellino Nathan Falco e decidendo di andare in vacanza tutti insieme. In un post di pochi giorni fa, una foto mostrava i tre durante un picnic in giardino, con in primo piano la foto di una torta su cui campeggiava la scritta “Welcome Leni”.