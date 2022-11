Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, vacanza d'amore in Cappadocia

Elisabetta Gregoraci ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza con il suo nuovo amore, Giulio Fratini, anche se almeno per ora i due non si sono ancora concessi foto insieme sui social. Incrociando però gli scatti che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram, appare evidente che i due si trovino nello stesso luogo.

La meta scelta è davvero particolare, la Cappadocia, località che sembra averli colpiti per lo stesso motivo. Non a caso, i due hanno inquadrato praticamente gli stessi scenari. La coppia ha così avuto modo di vedere da vicino i camini delle fate, oltre a concedersi un bagno rilassante nella piscina termale del resort di lusso in cui alloggiano, per concludere il tutto come una cena a lume di candela.

L’imprenditore, legato in passato a Roberta Morise e Raffaella Fico, ha voluto fare un gesto ancora più eclatante, che a molti non è passato inosservato: ha infatti taggato in una delle sue immagini la showgirl calabrese, confermando quindi indirettamente la sua presenza. La 42enne ha voluto anche cimentarsi un gesto che sembra ricordare una delle scene più celebri del film Ghost mettendosi alla prova in prima persona con la lavorazione dell’argilla. Non è escluso che sia stato proprio il fidanzato a farle da fotografo.

Almeno per ora Elisabetta Gregoraci sembra voler andare con i piedi di piombo ed evitare proclami su questa nascente storia d’amore, forse anche per tutelare Nathan Falco, il figlio che lei ha avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Recentemente, però, lei aveva confessato di essere nuovamente serena a Silvia, Toffanin, ospite di Verissimo, pur senza fare esplicitamente il nome di chi le ha “rubato” da poco il cuore: “È un periodo molto felice, sono molto happy. Non dico di più perché sono scaramantica. Mi sto vivendo questa cosa serenamente, alla giornata”.