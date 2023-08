Elisabetta Gregoraci, gli hater non gradiscono la dedica al figlio Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci è legatissima a suo figlio, Nathan Falco Briatore, nato dal suo matrimonio con Flavio Briatore, e non esita a dimostrarlo, anche ora che lui sta crescendo ed è entrato nell’adolescenza, fase sempre piuttosto critica un po’ per tutti.

La presentatrice di Battiti Live ha voluto esprimere tutto il suo amore attraverso una dedica social, in cui appare evidente quanto sia forte il rapporto che i due sono riusciti a creare: “Le risate, le confidenze e le avventure con te sono i migliori regali della mia vita!” – ha scritto il suo post Instagram, a corredo di uno scatto in cui sono ritratti insieme.

Tantissimi i commenti, come era facile immaginare. Alcuni si sono soffermati sul cambiamento fatto dal ragazzino, che oggi ha 12 anni. a primavera 2023 mamma e figlio erano infatti stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, mentre oggi lui appare più alto e magro, segno evidente di come a quest’età possano avere un aspetto differente in pochissimo tempo.

Altri, invece, non hanno lesinato giudizi poco carini, senza pensare ovviamente che potrebbero non fare piacere non solo a Elisabetta Gregoraci, ma anche a suo figlio. Alcuni, ad esempio, hanno definito il suo look tipico di un “tamarro” a causa della vistosa catena al collo che indossa, altri non hanno apprezzato il suo outfit.

“Che tamarro ma d’altronde la mela non cade mai distante dall’albero” ha commentato qualcuno, “Eleganza zero” ha scritto un utente. Non è mancato chi ha fatto riferimento alle recenti frasi di Flavio Briatore, che si era detto convinto all’idea di far fare al figlio la gavetta prima di potergli affidare un ruolo di responsabilità in una delle sue attività: “Ma non doveva fare la gavetta come cameriere?“. Insomma, ancora una volta lo schermo di un computer o di un telefono fa sentire autorizzati di parlare a ruota libera, incuranti delle possibili conseguenze.