Elisabetta Gregoraci sull'ex Flavio Briatore: "È un pilastro della mia vita"

Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Flavio Briatore. Dopo essersi separata da lui nell’ormai lontano 2017, la showgirl ha infatti mantenuto con l’imprenditore un ottimo rapporto, e i due sono molto uniti.

“Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui. Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante”, ha detto la showgirl, oggi 43 anni, a Gente. “Nathan ci vede insieme, l’uno accanto al fianco dell’altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità”.

Nato nel 2010, Nathan Falco Briatore è l’unico figlio della coppia, che è convolata a nozze nel 2008. Anche oggi i due trascorrono spesso le vacanze insieme, proprio per permettere al figlio di passare del tempo con entrambi. Proprio poche settimane fa, a dicembre 2023, i tre erano stati visti trascorrere le vacanze di Natale in Kenya.

E, su suo figlio, la conduttrice ha affermato: “Per ora va abbastanza bene, solo a volte è un po’ chiuso e un po’ scontroso. Sia con me e sia con Flavio, suo padre, ha complicità, confronto e dialogo”. E ha continuato:

Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis (…) Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e di ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta.