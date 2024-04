Elisabetta Gregoraci immobilizzata con lo scotch: "Liberatemi"

Elisabetta Gregoraci ha condiviso una foto in cui appare immobilizzata su una sedia con dello scotch: nelle ultime ore, la showgirl ha infatti pubblicato una carrellata di foto scattate nel backstage di diversi programmi, accompagnate dalla scritta: “Scorrete fino l’ultima foto e… provate un modo per liberarmi #work”.

Poi, nelle storie, Gregoraci ha ricondiviso lo scatto scrivendo scherzando: “Presto alle Iene, sono stati monellissimi”. Un indizio sulle prossime puntate del programma di Italia 1, dove Gregoraci stessa potrebbe essere vittima degli scherzi della produzione.

Ma questa non sarebbe la prima volta che Le Iene tendono uno scherzo ad Elisabetta Gregoraci: poco tempo fa, in collaborazione con la sorella Marzia, la produzione aveva infatti finto un attacco hacker al profilo Instagram della showgirl, modificando (ovviamente per finta) tutti i suoi contenuti social.

Recentemente ospite da Stasera c’è Cattelan, Gregoraci aveva parlato del tumore al cuore dell’ex marito Flavio Briatore, operato proprio la scorsa settimana: “Flavio sta meglio, abbiamo dato la notizia dopo. Sono stati dieci giorni un po’ faticosi ma l’importante è che sia andato tutto bene – aveva detto durante la trasmissione –. Cerco di rimanere lucida anche se non è sempre facile”.

“In questo caso c’era molta preoccupazione perché si trattava di una malattia. Questo percorso l’ho già fatto con mia mamma, lei poi si è ammalata tantissimo. Bisogna poi gestire un figlio, che è la cosa più importante. Per non parlare della stampa e di quelle persone che ti seguono”, ha aggiunto.

In quei giorni, la showgirl aveva condiviso su Instagram alcuni scatti nei quali aveva manifestato la sua vicinanza all’imprenditore nel “delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio”, scrivendo: “Prendiamo questo momento per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Si torna a casa”.