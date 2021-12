Stivali rosso fuoco e tacco a spillo, il look fiammante di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna colpisce ancora con i suoi meravigliosi outfit e, questa volta, si è fatta notare per un look elegante e audace allo stesso tempo. In occasione dei 75 anni dell’Unicef, la Regina ha presenziato all’evento indossando degli stivali rosso fuoco con tacco a spillo che hanno decisamente lasciato il segno.

Durante la cerimonia, dove è stato discusso il tema Sfide per i bambini nell’era post-covid-19, Ortiz è arrivata indossando un lupetto aderente bianco, firmato Hugo Boss, con piccoli bottoni d’oro che impreziosiscono i polsi. La maxi gonna svasata firmata Carolina Herrera, invece, è lunga fino al ginocchio e presenta dei grandi fiori stilizzati rossi, su sfondo bianco.

Nell’armonia di colori, un ulteriore tocco di vivacità è dato da un paio di stivali rossi scamosciati con tacco a spillo. Una tonalità molto alla moda in questa stagione e che, peraltro, richiama l’atmosfera natalizia.

La First Lady ha ripreso di recente le sue responsabilità sociali dal momento che, per un po’, è stata ferma per problemi personali. Di recente, infatti, ha affrontato il lutto del padre. Motivo per il quale ha dovuto annullare alcuni impegni a cui doveva presenziare con il marito Felipe.

In realtà, il look della Regina era già stato visto in precedenza, nel 2018. Anche le calzature Infinity, modello Francesca (del costo di 580 euro circa), erano già state utilizzate da Ortiz in diverse altre occasioni mondane, abbinate sempre a look differenti. Così come in questo caso, però, lo stile della Regina colpisce ogni volta grazie alla sua capacità di saper unire seduzione ed eleganza.