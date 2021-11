I fan di Élite possono tirare un sospiro di sollievo: Netflix ha annunciato che il teen drama è stato rinnovato per una sesta stagione. A questa si accompagnano anche nuovi episodi dello spin-off Élite: Short Stories, un formato ridotto in stile cortometraggio, tre nuovi episodi dove verranno approfondite le storie di personaggi che non trovano spazio all’interno della trama principale. La notizia arriva quando il colosso dello streaming non ha nemmeno rilasciato la quinta stagione della serie tv spagnola, che però è già stata girata.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama o sul cast di Élite 6, (sarebbe un vero e proprio spoiler visto che non c’è ancora una data ufficiale per la quinta stagione che sarà rilasciata nel 2022), però sappiamo qualcosa sulle short stories, che a differenza degli episodi usciti a giugno – incentrati sulle vacanze estive, con l’addio di Ester Exposito nei panni di Carla -, avranno come focus le vacanze di Natale degli studenti di Las Encinas. Il primo episodio, intitolato Phillippe Caye Felipe, uscirà il 15 dicembre, il secondo, Samuel Omar, il 20 dicembre e l’ultimo, Patrick, sarà in catalogo dal 23 dicembre.

Élite 6 sarà ambientato sempre a Las Encinas, liceo elitario per studenti dell’alta borghesia dove, grazie alle borse di studio, possono approdare anche ragazzi della classe operaia. Al centro rivalità, amori, ambizioni e soprattutto le differenze tra le classi sociali. Fil rouge è poi la risoluzione di un caso di omicidio, su cui gli studenti devono far luce.

Netflix ha pubblicato anche le immagini degli episodi, che servono a confermare che saranno Omar Ayuso (Omar), Itzan Escamilla (Samuel), Manuel Ríos (Patrick), Georgina Amorós (Cayetana), Carla Díaz (Ari), Pol Granch (Phillippe), Claudia Salas (Rebe) e Martina Cariddi (Mencia) i protagonisti dei nuovi episodi.

Il rinnovo di Elite per una sesta stagione mostra il cambio di tendenza di Netflix: se prima raramente produceva più di tre stagioni della stessa serie – soprattutto perché la comparsa di nuovi titoli ha la priorità rispetto al prosieguo di produzioni già presenti in catalogo -, ora c’è una maggiore possibilità di proseguire con le serie di successo.