Diffuso da Netflix il trailer del film con il più alto budget mai stanziato dalla piattaforma statunitense di streaming. Red Notice è il titolo dell’ambizioso progetto, che vede come protagonisti gli attori Dwayne Johnson (The Rock), Gal Gadot e Ryan Reynolds, ovvero tre delle star più celebrate del panorama di Hollywood.

Il regista della pellicola è Rawson Marshall Thurber, che ha già diretto The Rock in Skycraper e Central Intelligence, due prodotti che hanno ottenuto un ottimo riscontro al botteghino e che sono stati ben recensiti anche dalla critica. Come si evince dal trailer, il film narra la storia di un agente dell’Interpol, interpretato da Johnson, impegnato nella caccia al ladro di opere d’arte più ricercato al mondo.

Una volta emessa la red notice, ovvero la notifica di avviso globale per la cattura, l’agente si vede costretto ad avvalersi della collaborazione di un altro abile trafugatore di capolavori. Dai tre minuti di trailer, si può evincere quella che è la cifra stilistica del film, dove domina decisamente l’azione, intervallata da momenti di umorismo.

Non sembra mancare una buona dose di imprevisti e c’è spazio anche per il mistero. Il cast e l’alto budget investito, dimostrano l’ambizione di Netflix, che punta a rendere la pellicola come una delle più celebrate e amate di sempre nel genere action. Il progetto, prima di essere acquistato da Netflix, aveva suscitato l’interesse di numerose tra le più importanti case di produzione americane, come la Universal, ma i fondi per la realizzazione, giudicati eccessivi, avevano spinto i grandi produttori a finalizzare le trattative.

Per scoprire se le aspettative saranno mantenute, e se Netflix si è dimostrata ancora una volta lungimirante nella scelta, si dovrà attendere il 12 novembre, data ufficiale del rilascio del film sulla piattaforma. Il prodotto sarà visibile anche su Sky Q e attraverso l’app Now Smart Stick.