Elodie e Andrea Iannone, romantico pomeriggio in bicicletta

La scena è degna di una pellicola di Hollywood. Ci sono un lui e una lei belli, carismatici, innamorati ma anche due biciclette, un paesaggio che alterna alberi vagamente dipinti d’autunno e verdi colline. La temperatura è mite, il vento lieve. Cosa chiedere di meglio a un pigro pomeriggio domenicale? Elodie e Andrea Iannone, i protagonisti della nostra storia, non nascondono più la loro relazione e condividono alcune immagini di una romantica gita in bicicletta. “Bonazza” grida a un certo punto il pilota della MotoGp. La risposta di Elodie è epica!

Non aspettatevi una replica romantica all’appellativo di Iannone. La cantante romana si gira e con il solito piglio deciso, venato da un’ironia fuori dal comune, ribatte in modo colorito che le sta facendo male un gluteo! Il pomeriggio continua e i due condividono altre immagini che li ritraggono vicini, felici e sorridenti. La loro relazione sembra procedere a gonfie vele, anche se soltanto qualche settimana fa Elodie Patrizi aveva raccontato a Mara Venier che quella tra lei e Andrea Iannone era una semplice conoscenza.

I primi rumors su una possibile relazione tra i due erano nati durante l’estate, in occasione delle vacanze trascorse in Puglia e in Sardegna in compagnia di Diletta Leotta, amica del cuore di Elodie, e di altri amici. La coppia ha voluto vivere i primi istanti della relazione al di fuori del clamore mediatico. La cantante infatti era reduce da una lunga e intensa relazione con il rapper Marracash, una storia d’amore di quelle che lasciano per sempre il segno. Iannone invece, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, era single già da qualche tempo.