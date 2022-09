Elodie e Iannone ormai non si nascondono più

Elodie e Iannone sono la nuova coppia del momento. Dopo la prima sorprendente paparazzata del mese di agosto, la cantante e l’ex pilota della MotoGP sono stati di nuovo pizzicati insieme dal settimanale Chi. Secondo il racconto della rivista diretta da Alfonso Signorini, quello in corso tra i due non sarebbe soltanto un semplice flirt ma qualcosa di più. A dimostrarlo sono i gesti, gli sguardi e le attenzioni che i due si scambiano vicendevolmente, durante una passeggiata alla luce del sole.

Come ad agosto, è ancora una volta il settimanale Chi a sorprendere Elodie e Andrea Iannone insieme. Stavolta però la coppia non sembra volersi più nascondere, per la gioia incontenibile dei fan. Nel suo servizio, la rivista di gossip ha riportato dei succosi retroscena: pare che l’ex pilota del motomondiale abbia trascorso tutta la notte a casa della cantante, poi al mattino seguente i due si sono concessi una passeggiata all’aria aperta, senza più preoccuparsi di flash, fotografi e chiacchiere.

Mentre camminavano tra i passanti, Elodie e Iannone si sono comportati come una normale coppia di fidanzati, tra baci e sguardi ammiccanti. Per la cantante questo è un periodo d’oro, suggellato anche con l’uscita del nuovo singolo Proiettili insieme a Joan Thiele. Il brano, che sarà disponibile a partire dal prossimo 16 settembre, è la colonna sonora del film Ti mangio il cuore, pellicola presentata nel corso dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia e che avrà per protagonista l’ex allieva di Amici. E, ne siamo certi, sarà per lei l’ennesimo successo.