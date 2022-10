Elodie e Andrea Iannone rompono gli indugi e si fanno immortalare dai paparazzi

Sono stati fotografati dai paparazzi mentre camminano spensierati per le strade di Madrid mano nella mano: Andrea Iannone e Elodie non si nascondono più e vivono alla luce del sole la loro storia. Le foto pubblicate su un noto settimanale ripropongono l’immagine di due ragazzi felici e rilassati insieme, che camminano abbracciati e poi approfittano di una sosta per scambiarsi un appassionato bacio. Look casual e visi sorridenti fanno immaginare che la storia fra la cantante e l’ex pilota proceda a gonfie vele.

Era stata la stessa Elodie, invitata nel salotto di Silvia Toffanin, a confermare la frequentazione nel mese di settembre e a raccontare di aver conosciuto il pilota grazie ad amici comuni, in particolare Diletta Leotta, e aver iniziato a frequentarsi anche se con la consapevolezza di voler andare con i piedi di piombo per non sciupare un sentimento che stava nascendo ma che non era ancora così saldo. D’altra parte, il passato sentimentale di entrambi è costellato da storie importanti ma allo stesso tempo burrascose.

Andrea Iannone, infatti, ha vissuto una storia importante con Belen Rodriguez e successivamente con Giulia De Lellis, anche se poi gli sono stati attribuiti diversi flirt con bellissime donne dello spettacolo, una fra tutte Soleil Sorge. Elodie, invece, ha avuto una storia lunga e importante con il rapper Marracash e ha più volte dichiarato di essere certa di non poter amare più nessuno nella sua vita così tanto quanto ha amato lui. I fans sperano che Iannone sia la persona giusta per farle cambiare idea.