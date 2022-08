Elodie e Diletta Leotta, vacanze per due in Puglia

Elodie e Diletta Leotta stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia. Le due amiche si sono date appuntamento a Monopoli per festeggiare insieme il compleanno di Giampaolo Sgura, celebre fotografo di moda. La cantante romana e la conduttrice radiofonica si sono conosciute a Radio 105, durante la registrazione del programma 105 Take Away. Elodie, ospite fissa per una settimana, si è trovata subito in sintonia con la giornalista sportiva.

Le storie pubblicate da Diletta Leotta su Instagram non lasciano adito a dubbi. L’intesa, l’affetto ma anche la voglia di divertirsi non mancano a nessuna delle due. Entrambe infatti amano scherzare con gli amici che sono in vacanza con loro, come Attilio Cusani, regista degli ultimi video di Elodie, Andrea Iannone e Giacomo Cavalli, figlio del celebre stilista. Leotta ed Elodie si divertono a passeggiare insieme per le strade di Ostuni, in attesa di dare il via ai numerosi progetti lavorativi che le attendono nella stagione autunnale.

La cantante romana in una recente intervista, ha dichiarato di essere ancora innamorata di Marracash, il cantante considerato come uno dei migliori rapper italiani. La donna ha riconosciuto che sarà difficile incontrare un uomo alla sua altezza. I due non stanno più insieme da qualche mese ma il sentimento pare ancora acceso e vivo come il primo giorno. Gli ammiratori di Elodie sono avvisati!