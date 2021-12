La seconda stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix da meno di ventiquattr’ore ma tanto è bastato per poter affermare con sicurezza che la nostra Cooper preferita si è riconfermata trés chic tanto quanto ci aspettavamo. La spumeggiante protagonista della commedia di successo di Netflix, interpretata da Lily Collins, è tornata a stupirci con le sue giacche al neon, i guanti colorati, i cappelli a scacchi e gli occhiali da sole oversize.

E dalle prime puntate della seconda stagione già appare chiaro che questo stile è stato riconfermato anche nei nuovi episodi. L’approccio, tuttavia, è ancora più parigino -come ha dichiarato la stessa attrice – e ispirato a Brigitte Bardot e Jane Birkin. Emily, insomma, è tornata più stilosa che mai, pronta a coinvolgerci nelle sue avventure nella città della tour Eiffel. Perciò ecco i suoi look più belli.

Sylvie, Emily e Camille si incontrano per pranzo e quale occasione migliore, per la nostra protagonista, per sfoggiare uno shorts optical super chic abbinato ad una polo a righe cropped che abbraccia tutte le tonalità del verde? Qui Emily è letteralmente fantastica e le sue compagne d’avventura non sono da meno.

Cosa indossereste una festa super chic nata per promuovere una collezione di gioielli di Chopard? Emily ha sfoggiato un abito bianco di Anouki ricoperto di cuori rossi semplicemente perfetto. Il dettaglio che fa la differenza sono le scarpe: con un fiocco rosso, con il tacco e leggermente a punta sono semplicemente irrinunciabili.

In una delle numerose uscite con Alfie, Emily sfoggia questa gonna Balmain in tweed, un top corto rosso con volant e la borsa Roger Vivier. È un look sorprendentemente semplice per la stravagante Emily, ma con quel tocco di scarlatto in più, è abbastanza per catturare l’attenzione di Alfie.

Qui Emily indossa un vestito bianco e nero di Balmain semplicemente perfetto. La linea diagonale abbraccia la silhouette e lascia scoperte le spalle. Il gioco di bottoni, in risalto in questo look black and white, è studiato per dare movimento all’abito. Davvero molto chic.