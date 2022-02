I pantaloni militari di Emily Ratajkowski sono il trend dell'inverno 2022

Emily Ratajkowski sta vivendo un periodo ricco di impegni e novità. La modella, attivista e autrice del libro My Body ha tanti nuovi progetti in cantiere, come ha raccontato ai suoi follower su Instagram, ma nel frattempo si gode il piccolo Sylvester Apollo, il figlio nato a marzo del 2021, frutto dell’amore col marito, il produttore cinematografico Sebastian Bear McClard. E proprio con il bimbo, Emily Ratajkowski ha condiviso un momento davvero speciale accompagnato da un outfit unico.

Per mostrare a Sylvester la prima neve, infatti, la modella ha sfoggiato un paio di pantaloni militari che ha subito condiviso su Instagram. Si tratta di un modello molto speciale, di Moose Knuckles, marchio canadese leader nel settore dell’abbigliamento sportivo di lusso. Questi pantaloni cargo presentano un design a gamba larga con maxi tasche laterali in evidenza e decorato all over con il classico motivo militare.

Ratajkowski li ha abbinati ad un piumino tecnico bicolore rosso e nero e a uno stivaletto combat con cui poter affrontare la neve senza paura. Il tocco in più è senz’altro il cappello rosa shocking: un muppet hat in pelliccia in pieno stile Anni ’90 che conquista. Negli scatti si vede la modella abbracciare il piccolo Sylvester Apollo e poi il bimbo seduto che gioca con la neve. Davvero un momento magico accompagnato da un look indimenticabile.

La top model del resto, si merita un pausa dopo l’impegno per la promozione della sua autobiografia My Body, presentata prima in anteprima a New York e uscita in libreria il 9 novembre scorso. Nel libro la modella ha parlato delle molestie sessuali subite in passato accusando fra l’altro il musicista Robin Thicke, che durante la realizzazione del video di Blurred Lines l’avrebbe molestata, toccandole il seno.