I pantaloni in pelle sono già fra le tendenze più amate del 2022. Da Arisa a Cecilia Rodriguez, i black pants sono diventati un capo irrinunciabile nel guardaroba invernale del nuovo anno. Anche Rocío Muñoz Morales ha ceduto al loro fascino, sfoggiandoli su Instagram in uno scatto immortalato negli studi di Domenica In.

L’attrice è stata invitata come ospite durante la puntata del 23 gennaio 2022, per parlare del nuovo film a cui ha partecipato come protagonista. La pellicola, intitolata Tre sorelle, vede la regia di Enrico Vanzina ed è attesa il 27 gennaio su Prime Video.

Per l’occasione, Morales ha scelto di sfoggiare un look totalmente firmato Louis Vuitton, dove i protagonisti sono un paio di elegantissimi pantaloni in pelle. Tasche e linee di tessuto ai lati delle gambe interrompono l’effetto lucido creando contrasto. Il modello a sigaretta scende dritto e una leggera svasatura lascia intravedere un paio di stivaletti molto glamour, contraddistinti da un tacco quadrato ornato con il logo della casa di moda francese.

A completare l’outfit c’è una semplice camicia bianca e una giacca a righe black and white, arricchita da una stampa floreale che interrompe il motivo a strisce. L’effetto finale è molto chic, anche grazie al mix and match fra tessuti, che contribuisce a donare al tutto un effetto ancora più originale.

Per finire, un make up molto semplice viene messo in risalto da un rossetto rosso che lascia il segno. L’hairstyle è caratterizzato da un caschetto liscio con punte leggermente arricciate, che contribuisce a regalarle un’aria raffinata.