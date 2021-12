Nella prima serata del 15 dicembre, su RaiUno è andato in onda Sanremo Giovani, la gara tra gli artisti emergenti che si sono contesi un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2022. Posti che sono andati a Yuman, Tananai e Matteo Romano, i quali hanno la possibilità di unirsi a 22 grandi nomi della musica italiana. Nel corso della puntata, questi ultimi hanno annunciato il titolo della canzone che portano in gara: tra loro anche Emma, che ha incantato tutti con un abito da vera diva.

La cantante, ormai veterana dell’Ariston, è stata accolta da Amadeus con una sorpresa: le immagini della sua vittoria del Festival nel 2012 e della sua partecipazione in veste di presentatrice nel 2014. Ma a colpire gli spettatori è stato soprattutto il look che ha sfoggiato per presentare il titolo della sua nuova canzone, Ogni volta è così. Per l’occasione ha scelto un abito total black, elegantissimo: lungo fino ai piedi, dalle linee semplici e pulite e con le maniche lunghe, con questo vestito Emma ha portato sul palco tutta la raffinatezza e la classe di una diva. Le spalline imbottite e l’arricciatura del tessuto sul fianco, poi, donavano quel tocco in più all’intero outfit.

Vi raccomandiamo... Donatella Rettore illumina il palco di Sanremo Giovani con un look scintillante

Outfit che la giudice di X Factor ha completato con un paio di scarpe nere di vernice dal tacco e plateau vertiginosi. Un anello e un paio di orecchini brillanti hanno poi dato luce al tutto, illuminando anche il volto di Emma, perfettamente incorniciato dal suo nuovo taglio di capelli, un meraviglioso pixie cut. Una mise, quella che ha sfoggiato a Sanremo Giovani, decisamente più classica e raffinata rispetto ai look rock e decisi che ha indossato nel corso delle puntate del talent show di Sky.