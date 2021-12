I tre giovani artisti che, tra i dodici concorrenti di Sanremo Giovani gareggeranno con i Big del festival, sono stati scelti. Dall’1 al 5 febbraio 2022 le Nuove Proposte prenderanno parte al 72esimo Festival di Sanremo, anche per questa edizione condotto da Amadeus. A sbaragliare la concorrenza sono stati tre giovani cantanti: Yuman, Tananai e infine Matteo Romano.

Classificatosi al secondo posto, Tananai ha conquistato la sua posizione grazie al brano Esagerata, una canzone in cui parla di una relazione tossica, priva di equilibrio e le conseguenze che ne derivano. Ma conosciamo meglio questo giovane artista. Classe 1995, Alberto Cotta Ramusino – questo il vero nome del cantante – nasce a Milano l’8 maggio. Con la famiglia vive a Cologno Monzese e fin da giovanissimo si dedica alla produzione musicale.

Grazie al progetto Not For Us, nel 2017 pubblica per la Universal Music un album di musica elettronica intitolato To Discover And Forget. Produttore, autore e compositore dei suoi testi, si dedica alla scrittura di brani prevalentemente in italiano, fino al 2019, anno in cui pubblica i singoli Volersi Male, Bear Grylls, Ichnusa e Calcutta, mentre a gennaio 2020 rilascia il suo primo EP Piccoli Boati che contiene il singolo Giugno.

A marzo del 2021 esce Baby Goddamn, pubblicata con l’Eclectic Music Group; la canzone raggiunge ottimi risultati su Spotify, superando il milione di stream. A settembre torna con un altro singolo, Maleducazione, che è anche uno dei feat dell’album di Fedez con cui collabora nelle Madri degli altri.

Per quanto riguarda la sua vita privata si conosce molto poco. Il cantante ha dichiarato di aver adottato il nome d’arte Tananai come tributo al nonno a cui era molto legato, che lo chiamava così da bambino. Sul suo profilo Instagram conta oltre 14mila follower, con cui condivide momenti di vita quotidiana e novità sulle sue ultime uscite. A Sanremo 2022 gareggerà la canzone Sesso occasionale.