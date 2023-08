Emma Marrone, un brindisi per ricordare il papà scomparso: "Alla tua"

Emma Marrone non ha mai nascosto quanto fosse legata a papà Rosario, che considerava il suo primo fan, soprattutto perché lui non ha mai mancato di sostenerla nei primi passi della sua carriera, quando ancora non aveva raggiunto la popolarità. Non averlo più al suo fianco rappresenta per lei un vuoto importante, anche se lei cerca sempre di ricordarlo, soprattutto ora che si avvicina il primo anniversario dalla sua morte, avvenuta a settembre 2022.

La cantante si sta godendo le vacanze in Salento, sua terra di origine, dove ha la possibilità di stare vicino anche a sua mamma e ha suo fratello, ma non ha mancato di fare un gesto davvero significativo: un brindisi per rendere omaggio al genitore che non c’è più.

L’artista ha così pubblicato in una delle sue Instagram Stories uno scatto in cui tiene tra le mani un calice di vino, accompagnato dal messaggio, “Alla tua, ovunque tu sia”, con tanto di emoticon dell’ancora, simbolo di quanto lui fosse importante per lei. A questo ha fatto seguito anche un post, dove ha scritto: “Iniziamo dal vino rosso. Poi penseremo anche all’arance”, a conferma di come anche nei momenti tristi lei non perda l’ironia”.

Ancora adesso Emma Marrone non riesce a perdonarsi per non essere stata al fianco del padre quando è scomparso, pur essendo consapevole della gravità delle sue condizioni: “Non sera solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure – aveva detto in un’intervista a Vanity Fair – L’avevo sentito la sera prima, vevo detto ‘prendo un volo domattina e alle 13 sono già con le gambe sotto al tavolo’. ‘Ti aspetto’, mi ha risposto. Invece al mattino era morto”.

