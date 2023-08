Emma Marrone in bikini subisce (ancora) body shaming: "Un costume intero sarebbe meglio"

Dopo il successo dei suoi ultimi singoli Mezzo Mondo e Taxi Sulla Luna, Emma Marrone si sta godendo il meritato riposo in Salento, in compagnia della sua famiglia. Su Instagram non mancano le foto della vacanza, tra cui una che ritrae la scottatura che la cantante si è procurata: “Baciata dal sole (forse troppo)”, ironizza nella descrizione.

Ma ecco che, sotto la foto, arrivano i commenti degli hater. Uno in particolare spicca: “Un costume intero forse a questa età sarebbe meglio” scrive un utente, secondo il quale 39 anni non sarebbe più un’età consona per poter indossare il due pezzi. Tanti però anche i commenti positivi: “Bellezza naturale altroché”, “Ed hanno pure il coraggio di insultarti per il fisico… che coraggio”, “Alla faccia della signora che ti ha trovata in sovrappeso! Sei bellissima”, sono solo alcuni dei messaggi di supporto dei fan.

Non è la prima volta infatti che Emma Marrone subisce attacchi per il proprio fisico. Poche settimane fa un utente aveva commentato su Instagram il suo peso: “Emma tra poco spacca il palco se continua così”, messaggio al quale la cantante aveva risposto nelle storie: “Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a ‘sta gente di me*da”.

Ma non sono solo gli utenti del web ad assillarla: nel febbraio 2022 il giornalista Davide Maggio aveva commentato l’outfit scelto da Emma Marrone per Sanremo dicendo: “Se hai una gamba importante eviti di mettere una calza a rete“, commento al quale lei aveva risposto in alcune stories parlate.

Mi rivolgo alle ragazze, soprattutto quelle giovanissime: evitate di ascoltare e di leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è e dovete amarlo e rispettarlo. E soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno, anzi con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti.

Dunque si è sempre saputa difendere Emma Marrone, utilizzando anche questi episodi per lanciare un messaggio importante alle giovani donne: amare se stesse e mostrare il proprio corpo senza paura, se lo si desidera. Vedremo se anche stavolta la cantante salentina risponderà alle critiche.