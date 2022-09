Lutto per Emma Marrone, è scomparso il papà Rosario

“Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Con queste parole Emma Marrone conferma le voci che da qualche ora circolavano sul web. Rosario Marrone, il papà della cantante salentina, è morto all’improvviso all’età di 66 anni. Il messaggio dell’artista segue il comunicato del Comune di Aradeo, il paese in provincia di Lecce nel quale risiede abitualmente la famiglia Marrone. L’uomo era noto per il suo impegno politico e sociale nella comunità, in passato aveva rivestito infatti il ruolo di amministratore e presidente del consiglio comunale.

Rosario Marrone è stato uno dei punti di riferimento più importanti per la cantante salentina, per la mamma Maria e per Francesco, il fratello di Emma. Forte, determinato e dotato di una grande passione per la musica, ha trasmesso alla figlia non solo l’amore per le sette note ma anche il coraggio di stare sul palco e la voglia di non mollare mai, nonostante le difficoltà. L’uomo, abile chitarrista seppur autodidatta, nel tempo libero suonava e cantava con il gruppo degli H2O. Qualche anno fa Emma Marrone ha voluto regalare al papà un’emozione unica: lo fatto salire sul palco, di fronte a migliaia di fan, per suonare la sua chitarra.

Numerosi i messaggi di affetto e cordoglio che sono arrivati sul profilo Instagram della cantante. Due in particolare hanno catturato l’attenzione dei fan. Stefano De Martino, ex storico della cantante, ha commentato la notizia della scomparsa con “Vecchio lupo” e un cuore spezzato. Il ballerino partenopeo, nonostante la burrascosa fine della storia d’amore con la cantante, aveva mantenuto un rapporto speciale con l’ex suocero. Anche Marco Bocci ha voluto stringersi idealmente al dolore della donna con un messaggio semplice ma ricco di affetto “Un bacio grande”. I due avevano avuto un breve flirt nel 2013.